Hisarcık'ta enerji yatırımları için OEDAŞ ile iş birliği vurgusu

görüşmenin gündemi:

Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş ve Belediye Meclis Üyesi İsmail Altınok, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ) Kütahya İl Müdürü Kamil Uğur Mumcu ile bir araya gelerek ilçenin enerji altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

planlanan projeler ve öncelikler:

Görüşmede öncelikli olarak Emet-Simav çevre yolu aydınlatma projesi, Bağlar Yanı bölgesinde yeni enerji iletim hatlarının oluşturulması ile Simav-Gediz çevre yolu aydınlatma çalışmaları ele alındı. Ayrıca kırsal alandaki işletmelerin ihtiyaç duyduğu yeni elektrik hatlarının bir an önce hayata geçirilmesi yönünde talepler paylaşıldı ve uygulanabilirlik hakkında teknik görüş alışverişi yapıldı.

belediye ile OEDAŞ iş birliğinin önemi:

Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, ilçenin gelişimi, vatandaşların yaşam kalitesinin artması ve yeni yatırım alanlarının enerji altyapısının güçlendirilmesi amacıyla ilgili kurumlarla koordineli şekilde çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı. Ziyarette karşılıklı iş birliği imkanları ve sahadaki önceliklerin takibi konusu gündemde oldu.

Demirtaş, nazik ev sahipliği, yakın ilgisi ve destekleri için OEDAŞ Kütahya İl Müdürü Kamil Uğur Mumcu'ya teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi ve projelerin ilerleyişinin düzenli olarak takip edileceğini belirtti.

HİSARCIK’IN ENERJİ ALTYAPISI İÇİN OEDAŞ’TA ÖNEMLİ GÖRÜŞME