meteorolojik görünüm:

Meteoroloji Erzurum Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtildi. Öğle saatlerinden sonra Erzincan, Bayburt ve çevrelerinde başlayacak yağışların, akşamdan itibaren bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak; yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı öngörülüyor.

kuvvetli yağış uyarısı:

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, akşam saatlerinden itibaren yerel kuvvetli yağışların 21-60 kg/m aralığında olabileceğini bildirdi. Sıcaklıklardaki düşüşe bağlı olarak 1000 metre üzeri iç ve yüksek kesimlerde yağışın karla karışık yağmur ve kara dönüşmesi bekleniyor; sel, su baskını, heyelan, buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı:

Bölge genelinde rüzgarın güneyli yönlerden öğle saatlerinden itibaren orta kuvvetten kuvvetliye (40-60 km/saat) eseceği, gece saatlerinde ise yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde rüzgar beklendiği bildirildi. Özellikle Erzurum’un güneyi ile Ardahan ve çevresinde rüzgarın daha etkili olacağı, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalara karşı tedbir alınması gerektiği vurgulandı.

buzlanma ve don uyarısı:

Meteoroloji yetkilileri, bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayları beklendiğini belirterek sürücüleri ve vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaya çağırdı. Ayrıca soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı da tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.

METEOROLOJİ ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, BÖLGE GENELİNDE AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLMASI BEKLENEN KUVVETLİ YAĞIŞ, FIRTINA VE BUZLANMA OLAYLARINA KARŞI VATANDAŞLARI UYARDI.