Denetim uygulaması:

Bayburt’ta motorlu taşıtlardan kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla egzoz gazı emisyon denetimleri gerçekleştirildi. Denetimler, Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) kapsamında yapıldı ve yol kenarında kurulan düzenlemelerle trafik akışı aksatılmadan uygulandı.

Denetim yöntemleri ve teknoloji:

Denetimleri yürüten ekip, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ÇED ve Çevre İzinlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü personelinden oluştu. Uygulamada, Mobil Plaka Tanıma Sistemi aracılığıyla araç plakaları okunarak ilgili kayıtlar eşleştirildi ve egzoz gazı emisyon ölçümlerinin geçerliliği kontrol edildi. Bu yöntem sayesinde araçlar durdurulmadan tespit yapılabiliyor ve denetim süreci hızlanıyor.

Amaç, etkiler ve sürücü uyarısı:

Denetimlerin temel amacı, egzoz kaynaklı hava kirliliğini azaltmak ve bölgedeki hava kalitesini korumaktır. Sistemle hem denetim verimliliğinin artırılması hem de sürüş güvenliğinin korunması hedefleniyor. Yetkililer, araç sahiplerinin egzoz gazı emisyon ölçümlerini yasal süreleri içerisinde yaptırmalarının önemine dikkat çekti ve periyodik kontrollerin hava sağlığı açısından gerekli olduğunu vurguladı.

BAYBURT’TA EGZOZ EMİSYON DENETİMLERİ YAPILDI