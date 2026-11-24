Meteorolojiden uyarı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği belirtildi. Öğle saatlerinden sonra Erzincan, Bayburt ve çevrelerinde yağmur ile sağanak etkili olacak; akşam saatlerinden itibaren ise bölge genelinde aralıklı yağış görülmesi tahmin ediliyor. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Yağış ve rüzgârın şiddeti:

Açıklamada, yağışların akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli (21-60 kilogram/metrekare) olacağı öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgârın güneyli yönlerden orta kuvvette eseceği, öğle saatlerinden itibaren saatte 40-60 kilometre, gece saatlerinde ise yer yer saatte 50-70 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Beklenen etkiler ve tedbir çağrısı:

Müdürlük, kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, heyelan, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulundu. Kuvvetli rüzgârın ise çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi riskleri beraberinde getirebileceği ifade edildi. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Özellikle Erzurum’un güneyi ile Ardahan ve çevresinde gece saatlerinde fırtına beklendiği de bildirildi.

ERZİNCAN VE ÇEVRESİ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ, FIRTINA VE KAR UYARISI