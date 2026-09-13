Akseki’de rüzgar türbini yol çalışması sırasında iş makinesi uçuruma düştü

kaza ayrıntıları:

Antalya'nın Akseki ilçesinde bugün saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazada, Yaylacık Tepesi yakınındaki Belendağı mevkiinde rüzgar türbini yapımı için yol açma çalışması yürüten iş makinesi kontrolden çıktı. Araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 50-60 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Uçurumda bulunan iş makinesinin operatörü Hasan B. (58), kazada yaralandı. Toprak kazma, hafriyat taşıma ve ağır yük kaldırma amaçlı kullanılan makinenin devrilme anına ilişkin teknik nedenler ve çalışma koşulları yetkililer tarafından inceleniyor.

kurtarma çalışması ve sağlık müdahalesi:

Kaza, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilince bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri uçurumda yaralı halde bulunan operatöre ilk müdahaleyi yaptı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaralı sedyeyle yaklaşık 50 metre yukarıya çıkarıldı ve ambulansla önce Akseki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Hasan B.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu bildirildi.

inceleme ve soruşturma:

Kaza sonrası bölgedeki yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı. İş makinesinin neden kontrolden çıktığı hususu, araç durumu, zeminin yapısı ve çalışma prosedürleri değerlendirilerek belirlenecek. Olay yerinde görev yapan ekipler arasında polis, jandarma, sağlık ve itfaiye yer aldı ve soruşturma sürüyor.

İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA YAKLAŞIK 50 METRE YUKARIYA SEDYEYLE TAŞINAN YARALI OPERATÖR, AMBULANSLA AKSEKİ DEVLET HASTANESİNE KALDIRILDI.