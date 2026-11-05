Nazilli'de kapsamlı baskın: 7 av tüfeği, 249 gram uyuşturucu ve dijital deliller ele geçirildi

Operasyonun ayrıntıları:

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen silah ticareti soruşturması kapsamında, 04 Kasım 2026 tarihinde Nazilli ilçesinde dört farklı adreste arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda 7 adet av tüfeği, 190 adet av tüfeği fişeği ve 249 gram kubar esrar ile birlikte çeşitli dijital materyallere el konuldu. Ele geçen malzemelerin, soruşturmanın seyrini belirleyecek önemli deliller arasında olduğu bildirildi.

Gözaltılar ve adliye süreci:

Operasyon kapsamında şüpheliler İ. A. (38) ve S. A. (45) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Jandarma ekipleri, dijital materyaller üzerinde yapılacak incelemeler ile ele geçirilen silah ve uyuşturucuya ilişkin tespit çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

NAZİLLİ’DE 7 AV TÜFEĞİ VE 249 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ