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Arnavutköy'de sabah çıkan konteyner yangını dört konteyneri kullanılamaz hale getirdi

Arnavutköy Karlıbayır'da sabah 07.15'te konteyner yangını çıktı; işçiler uyanıp tahliye edildi, itfaiye müdahale etti, 4 konteyner küle döndü.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 09:50

GÜNCELLEME: 05 Kasım 2026 - 09:51

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Arnavutköy'de sabah çıkan konteyner yangını dört konteyneri kullanılamaz hale getirdi

olayın gelişimi ve ilk müdahale:

Arnavutköy ilçesi Karlıbayır Mahallesi Yücealp Sokak'taki bir inşaat sahasında, sabah saat 07.15 civarında işçilerin konakladığı konteynerlerden birinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek bitişikteki üç konteynere daha sıçradı. Yangını fark eden çalışanlar, içeride uyuyan arkadaşlarını uyandırıp konteynerleri hızla tahliye etti; bu sayede can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

yangının yayılması ve işçilerin tahliyesi:

Konteynerde başlayan alevlerin hızla diğer üniteleri de sarması, alanda paniğe neden oldu. Uyanan işçiler, birlikte hareket ederek çevredekileri uyardı ve konakladıkları bölgeden uzaklaştı. Tahliye sonrası durum itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi ve alanda güvenlik önlemleri alındı.

itfaiye müdahalesi, hasar ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürme ile soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yapılan ilk incelemede, işçilerin konakladığı 4 konteynerin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği tespit edildi. Yetkililer yangının çıkış nedeniyle ilgili ilk değerlendirmede alevlerin elektrikli sobadan kaynaklanmış olabileceği üzerinde durduklarını, kesin nedenin yapılacak incelemelerin ardından netleşeceğini bildirdi.

Olayda yaralanma veya can kaybı olmaması, tahliyede zamanında müdahalenin önemini ortaya koydu. Soruşturma ve hasar tespit çalışmalarının ardından yangının kesin nedeni resmi raporla duyurulacak.

YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ

YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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