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Aksu karaöz yangını köyleri boşalttı: 254 hane ve 720 kişi tahliye edildi

Antalya Aksu Karaöz'de çıkan orman yangınında 254 hane boşaltıldı ve 720 kişi tahliye edildi; havadan 3 uçak, 9 helikopterle müdahale sürüyor.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 12:06

GÜNCELLEME: 08 Eylül 2026 - 12:10

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EDİTÖR: Aslı Han

Aksu karaöz yangını köyleri boşalttı: 254 hane ve 720 kişi tahliye edildi

müdahale sürüyor:

Antalya'nın Aksu ilçesi Karaöz mevkiinde dün başlayan orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale devam ediyor. Bölgeye sevk edilen ekipler arasında 3 uçak, 9 helikopter, 1.037 personel, 165 arazöz, 7 TOMA, 30 iş makinesi ve 112 araç bulunuyor. Yangına karşı yürütülen çalışmalar, yerleşimlere yakın alanlarda alevlerin kontrol altına alınması amacıyla sürdürülüyor.

Yetkililer, müdahalenin hem havadan su ve köpük atışlarıyla hem de karadan söndürme hatlarının oluşturulmasıyla eşzamanlı yürütüldüğünü belirtiyor. Ekiplerin önceliği yerleşimlerin güvenliğini sağlamak ve yangının yerleşimlere sıçramasını engellemek.

tahliyeler ve etkilenen mahalleler:

Söndürme çalışmaları sırasında toplam 254 hanenin tahliye edildiği bildirildi. Tahliyelerle birlikte toplam 720 kişi güvenli bölgelere getirildi. Mahalle bazında tahliyeler şöyle gerçekleşti: Aksu Karaöz Mahallesi'nde 10 hane ve 25 kişi, Yumuk Mahallesi'nde 29 hane ve 105 kişi ile 18 ahır, Kepez ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde 175 hane ve 439 kişi, Aksu Yeşilkaraman Mahallesi'nde ise 40 hane ve 151 kişi tahliye edildi.

Yerel yönetimler ve acil durum ekipleri, tahliye edilen vatandaşlara barınma ve temel ihtiyaç desteği sağlanması için koordinasyon içinde çalışıyor.

iletişim ve enerji durumu:

Bölgeye ek destek olarak Konya, Isparta ve Burdur İl AFAD Müdürlükleri ile Konya, Karaman ve Isparta belediyelerine ait ekipler ile Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri intikal etti. Yangın nedeniyle mobil iletişimde yaşanan kesintilerin giderilmesi için bölgeye mobil baz istasyonu araçları konuşlandırıldı.

Ayrıca yangının yol açtığı elektrik kesintisinden 2 bin 632 abone etkilendi. Yetkililer, enerji ve iletişim altyapısının hızlıca onarılması için çalışmaların sürdüğünü, bölgedeki güvenlik ve iklim koşullarına göre müdahalenin planlandığını aktarıyor.

ANTALYA&#039;NIN AKSU İLÇESİNDE HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALEDE BULUNULAN ORMAN YANGINDA ŞUANA KADAR...

ANTALYA'NIN AKSU İLÇESİNDE HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALEDE BULUNULAN ORMAN YANGINDA ŞUANA KADAR TOPLAMDA 254 HANE BOŞALTILDIĞI, 720 KİŞİNİN DE TAHLİYE EDİLDİĞİ ÖĞRENİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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