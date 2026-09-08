İlkadım'da parklar kırmızı-beyaza bürünüyor, görünüm ve dayanıklılık öne çıkıyor

Çalışmanın kapsamı:

İlkadım Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırları içindeki parklarda yürüttükleri bakım ve onarım çalışmalarını sürdürürken, duvar, merdiven ve oyun gruplarını kırmızı-beyaz renklerle yeniliyor. Yapılan uygulamada hem Türk bayrağının hem de Samsunsporun renkleri esas alınıyor. Belediye, boyama ve malzeme yenileme ile parkların estetik görünümünü artırmayı ve oyun gruplarının kullanım ömrünü uzatmayı hedefliyor.

Başkan Kurnaz'ın açıklaması:

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, çalışmalara ilişkin olarak, "İlkadım Belediyesi olarak ilçemizde bulunan parklarda ve yeşil alanlarda bakım, onarım ve yenileme faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu kapsamda, özellikle parklarımızdaki oyun gruplarında, park ve bahçelerimizin duvarlarında ve varsa merdivenlerinde kırmızı-beyaz renk uygulaması yapmaya başladık. Bu çalışmamız Türk bayrağımızın ve Samsunspor'umuzun renklerini kullanıyoruz. Böylelikle parklarımıza hem estetik bir görünüm kazandırıyor hem de oyun gruplarımızın daha dayanıklı ve bakımlı olmasını sağlıyoruz. Bu sayede kullanım ömürlerini de uzatmış oluyoruz. Yaptığımız bu bakım ve estetik çalışması, hemşehrilerimiz tarafından da çok beğenildi. İlçemizdeki diğer parkları da kırmızı beyaz renklerle donatmaya devam edeceğiz" dedi.

Hedefler ve yerel tepki:

Belediye yetkilileri, yürütülen boyama çalışmalarının yalnızca görsel yenileme değil, aynı zamanda bakım-onarım ihtiyacının giderilmesi ve parklarda güvenli kullanımın sağlanması amacı taşıdığını vurguluyor. Yapılan uygulamanın hemşehriler tarafından beğenildiği belirtilirken, ekiplerin önümüzdeki dönemde ilçedeki diğer parkları da aynı renklerle düzenlemeye devam edeceği ifade edildi.

İLKADIM BELEDİYESİ, İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE YER ALAN PARKLARDA VE YEŞİL ALANLARDAKİ DUVARLARI VE OYUN GRUPLARINI KIRMIZI-BEYAZ RENKLERLE DONATIYOR.