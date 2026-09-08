Yangının sessiz tanıkları: büyükşehir ekipleri can dostlar için seferber oldu

Antalya Aksu'da yangın doğanın tüm canlılarını vurdu

Kimi alevlerden kaçtı, kimi dumanın arasında mahsur kaldı; yangının geride bıraktığı korkunun en sessiz tanıkları yine hayvanlar oldu. Karaöz Mahallesi'nde başlayan orman yangını, ağaçlar ve insan yerleşimleriyle birlikte bölgede yaşayan hayvanları da etkiledi. Olay yerine sevk edilen ekipler insan yaşamının yanı sıra can dostlarını kurtarmak için de yoğun çaba gösterdi.

Büyükşehir ekiplerinin müdahalesi:

Yangının ilk anından itibaren Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve ASAT ekipleri, AFAD koordinasyonunda söndürme çalışmalarına destek verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, gece boyunca çalışmaları yerinde izledi ve ekiplerden bilgi aldı. Özdemir, Büyükşehir'in tüm imkanlarıyla sahada olduğunu, günün ilk ışıklarıyla birlikte hasar tespit ve yardım noktalarına kumanya gönderildiğini belirtti.

Barınağa nakil ve tedavi süreçleri:

Yangın nedeniyle tahliye edilen Aksu Hayvan Barınağı'ndaki hayvanlar için Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi kapılarını açtı. Başkan Vekili Özdemir'in talimatıyla barınaktan 105 köpek güvenli şekilde nakledildi. Nakledilen hayvanlar ve yangından etkilenen sokak hayvanları bakım, tedavi ve oksijen desteği için merkezde kabul edildi.

Olay yerinde ilk müdahale, Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Acil Müdahale Aracı tarafından yapıldı. Dumandan etkilenen ve gözleri zarar gören hayvanlara olay yerinde solunum desteği sağlanırken, vücudunun çeşitli yerleri yanan hayvanların tedavi süreçleri merkezde sürdürüldü.

Saha taramaları ve veteriner çalışmaları:

Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanı Aslı Kılıç yaptığı açıklamada, yangın ihbarının gelmesinin ardından Hayvan Koruma ve Kontrol ekiplerinin hızla bölgeye sevk edildiğini söyledi. Kılıç, veteriner hekimlerin taramalarını sürdürdüğünü ve Aksu Belediyesi ile iş birliği içinde tahliyelerin gerçekleştirildiğini belirtti.

Kılıç, dumandan etkilenen hayvanlara olay yerinde ilk müdahalenin yapıldığını, büyükşehir bakımevine nakledilen 105 köpeğin genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve solunum desteğinin devam ettiğini aktardı. Hekimler, nakillerin tamamlanmasının ardından yeniden yangın bölgesine dönerek çalışmalara devam etti.

Antalya Büyükşehir ekipleri ve gönüllüler iş birliğiyle yürütülen çalışmalar, yangından etkilenen hayvanların korunması ve tedavi altına alınmasında kritik rol oynadı. Bakımevine getirilen hayvanların sağlık durumları veterinerler tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.

Büyükşehir ekipleri yangında can dostlar için seferber oldu