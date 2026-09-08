Muğla'nın kamusal mirasına yeni bir soluk: hizmet binası projesinde kazananlar açıklandı

Muğla'da ulusal mimari yarışma tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin "Yerel Hafıza, Evrensel Gelecek" sloganıyla düzenlediği Ulusal Tek Kademeli Mimari Proje Yarışması sonuçlandı. Menteşe ilçesi Şeyh Mahallesi'nde hayata geçirilecek Sosyal, Kültürel ve İdari Hizmetler Binası için açılan yarışmanın ödül töreni ve kolokyumu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde yapıldı.

Programda yarışmanın değerlendirme süreci, jüri kararları ve dereceye giren projelerin mimari yaklaşımları üzerinde duruldu. Kolokyum bölümünde jüri üyeleri ile yarışmacılar bir araya gelerek projelerin kentin ihtiyaçları, kamusal alan kullanımı ve yeni hizmet binasının Muğla ile kuracağı ilişki üzerine görüş alışverişinde bulundu.

değerlendirme süreci ve katılım:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen yarışmaya toplam 130 proje başvurdu. Alanında uzman isimlerden oluşan jüri heyeti projeleri dört aşamalı bir değerlendirmeyle inceledi; bu süreç sonunda dereceye giren projeler ile eş değer mansiyon ödüllerine karar verildi.

Yarışmanın jürisinde Mimar Prof. Dr. Hüseyin L. Kahvecioğlu, Mimar Prof. Dr. Öncü Başoğlan Avşar, Mimar Alper Sinan Timoçin, Mimar Suat Selvi ve İnşaat Mühendisi Niyazi Parlar gibi isimler yer aldı. Ödül töreninde başarılı bulunan proje ekiplerine ödülleri takdim edildi; kolokyumda ise jüri üyeleri değerlendirme kriterlerini ve projelerin güçlü-zayıf yanlarını katılımcılarla paylaştı.