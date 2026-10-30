Karasu'da Maarifin Kalbinde Oyun Projesi ile geleneksel oyunlar canlandı

Etkinlik okula renk kattı:

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan Maarifin Kalbinde Oyun Projesi çerçevesinde düzenlenen programda, geçmişten günümüze taşınan geleneksel oyunlar yeniden canlandırıldı. Programa Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Furkan Enşici, şube müdürleri ile okul müdürleri katıldı. Enşici ve beraberindeki heyet, Okul Müdürü Şenol Kabaoğlu ve ellerinde Türk bayrakları taşıyan öğrenciler tarafından karşılandı.

Etkinlik okul bahçesinde gerçekleştirildi; öğrenciler öğretmenleri ve velileriyle birlikte oyunlarda yer aldı. Organizasyon, hem eğitsel hem de eğlenceli bir formatta planlanarak okul alanını adeta bir şenliğe dönüştürdü.

Oynanan oyunlar ve etkinlik akışı:

Programda öğrencilere aktarılmış olan geleneksel oyunlar arasında "söylenenin tersini yap", "çubuğu düşürme", "hareketli çember", "renkli kule", "top taşıma", "balon tenisi", "kaleli yakan top" ve "dön ve sayıyı kap" yer aldı. Bu oyunların yanı sıra çeşitli sportif faaliyetler de düzenlenerek çocukların fiziksel etkinliği desteklendi.

Etkinlik boyunca Furkan Enşici de öğrencilerle birlikte oyunlara katılarak programın coşkusuna ortak oldu. Öğrencilerin katılımı yoğun olurken, veliler ve öğretmenler de etkinlikte aktif rol aldı.

Hedefler ve kazanımlar:

Projenin ana hedefi öğrencilerin birlikte hareket etme, takım çalışması, iletişim ve sosyal becerilerini güçlendirmek olarak açıklandı. Oyun yoluyla öğrenme yaklaşımı benimsenen etkinlikte, çocukların okul yaşamını daha aktif deneyimlemeleri ve geleneksel kültürün sonraki kuşaklara aktarılması amaçlandı.

Okul yönetimi ve organizasyona destek verenler, yapılan etkinliğin hem eğlenceli hem de öğretici anlara sahne olduğunu; geleneksel oyunların geleceğe taşınması bakımından değerli bir fırsat sunduğunu belirtti.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN "MAARİFİN KALBİNDE OYUN PROJESİ" DOĞRULTUSUNDA DÜZENLENEN, ÖĞRENCİLERİN YOĞUN KATILIM GÖSTERDİĞİ PROGRAMDA, GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE AKTARILAN GELENEKSEL OYUNLAR YENİDEN HAYAT BULDU.