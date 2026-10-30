İyidere’de miniklerle spor ve oyun dolu gençlik şöleni

etkinlik futbol sahasında gerçekleşti:

Rize’nin İyidere ilçesinde anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen Gençlik Şöleni, İyidere Futbol Sahası’nda renkli görüntülere sahne oldu. İyidere Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar bir gün boyunca çeşitli sportif ve eğlenceli aktivitelerle buluştu.

oyun ve sporla dolu aktiviteler:

Etkinlik boyunca minikler; yüz boyama, halat çekme, ip atlama, badminton ve denge oyunları gibi birçok aktiviteye katılarak hem fiziksel becerilerini geliştirme hem de sosyalleşme imkânı buldu. Öğrenciler, arkadaşlarıyla birlikte geçirdikleri zamanın keyfini çıkarırken, organizasyonun sunduğu bu imkânlar sayesinde spora erken yaşta yönelik olumlu bir deneyim edinmiş oldular.

yetkililerden amaç ve teşekkür mesajı:

İyidere Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sinan Kaba, amaçlarının bu imkânları çocukların gelişimine en verimli şekilde sunmak olduğunu belirterek, "İyidere Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak bakanlığımızın destekleriyle çok güzel tesisler ve imkânlar ilçemize kazandırıldı. Biz de bu imkânları çocuklarımıza ne kadar verimli kullanabiliriz, sporu tabana nasıl yayabiliriz düşüncesiyle bu şöleni düzenledik. Amacımız hem sportif, hem vatani, hem de ahlaki olarak güzel nesiller yetiştirmek. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, Gençlik Hizmetleri Müdürlüğümüze, Kaymakamlığımıza ve Millî Eğitim Müdürlüğümüze desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Haldızoğlu ise bakanlığın bu seneki "Maarif’in Kalbinde Oyun" mottosu doğrultusunda ilçe genelinde ortaklaşa yürütülen çalışmalara vurgu yaparak, "Sinan Müdürümüz ilçeye geldiği günden beri çocuklarla iç içe, istişare halinde çalışıyor. Gençlik Merkezimizle birlikte ilçemizde bu tür şölenleri gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Şölen, ilçede gençlik ve eğitim kurumlarının iş birliğiyle çocuklara yönelik düzenlenen faaliyetlerin bir örneği olarak kayda geçti ve katılan aileler ile eğitmenler tarafından olumlu karşılandı.

RİZE’NİN İYİDERE İLÇESİNDE, ANAOKULU VE İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK 'GENÇLİK ŞÖLENİ' DÜZENLENDİ