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Aksu'da gençten deneyime iş kapılarını açan kariyer merkezi

Aksu Belediyesi Kariyer Merkezi, Başkan İsa Yıldırım ile iş arayanlarla işletmeleri buluşturarak ilçede istihdamı ve ekonomiyi güçlendirmeyi hedefliyor.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 16:18

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Aksu'da gençten deneyime iş kapılarını açan kariyer merkezi

Aksu Belediyesi kariyer merkezi ilçede istihdam köprüsü kuruyor

Aksu Belediyesi Kariyer Merkezi, ilçedeki iş gücünü değerlendirmek ve iş dünyasıyla etkin bir şekilde buluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Başkan İsa Yıldırım öncülüğünde yürütülen uygulama, gençlerin iş hayatına kazandırılması ve vatandaşların mesleklerine uygun pozisyonlara yönlendirilmesini hedefliyor.

başvuruların kayıt ve değerlendirilmesi:

Merkez, Aksu Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteriyor ve başvuranların eğitim durumunu, iş deneyimlerini, mesleki becerilerini ile çalışma tercihlerini sistemli olarak kayıt altına alıyor. Bu kayıtlar sayesinde her adayın sahip olduğu niteliklere uygun pozisyonların belirlenmesi için veri odaklı değerlendirme yapılıyor.

iş dünyası ile eşleştirme süreci:

Kariyer Merkezi yalnızca başvuruları toplamakla kalmıyor; ilçedeki işletmelerle doğrudan temas kurarak açık pozisyonlar, görev tanımları ve personel beklentileri hakkında güncel bilgi topluyor. Edinilen bu bilgiler, aday havuzundaki verilerle karşılaştırılarak uygun görülen kişiler işverenlerle buluşturularak istihdam süreçlerine yönlendiriliyor. Böylece işletmeler aradıkları nitelikte çalışanlara daha hızlı ulaşırken adaylar da mesleki uygunluk temelinde yönlendiriliyor.

gençlere ve ilçenin ekonomisine katkı:

Özellikle ilk kez iş hayatına atılacak gençler için önemli bir başvuru noktası olan merkez, farklı meslek gruplarındaki vatandaşlara yeni istihdam imkânları sunuyor. Mesleki becerilerin doğru alanlarda değerlendirilmesi yaklaşımı, bireysel istihdamın ötesinde Aksu'nun üretim kapasitesinin ve ekonomik dinamizminin güçlendirilmesine katkı yapmayı amaçlıyor.

Başkan İsa Yıldırım’ın yönlendirmesiyle sürdürülen çalışmalar, ilçede iş gücü ile iş dünyası arasındaki bağın güçlendirilmesini hedefliyor. Kariyer Merkezi, istihdamı sadece bir iş bulma süreci olarak görmeyip Aksu’nun ekonomik ve sosyal gelişimini destekleyen stratejik bir alan olarak ele almaya devam ediyor.

AKSU BELEDİYESİ KARİYER MERKEZİ İSTİHDAMA KATKI SAĞLAMAYA, İŞ ARAYAN VATANDAŞLARLA İŞLETMELER...

AKSU BELEDİYESİ KARİYER MERKEZİ İSTİHDAMA KATKI SAĞLAMAYA, İŞ ARAYAN VATANDAŞLARLA İŞLETMELER ARASINDA KÖPRÜ OLMAYA DEVAM EDİYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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