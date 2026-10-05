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Aktarlarda sonbahar koşusu: doğal savunma arayışı rafları doldurdu

Erzincan'da sonbaharın gelişiyle aktarlarda yoğunluk arttı; vatandaşlar ıhlamur, zencefil ve adaçayı gibi bitkilerle mevsim geçişine hazırlık yapıyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 09:54

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EDİTÖR: Aslı Han

Aktarlarda sonbahar koşusu: doğal savunma arayışı rafları doldurdu

Erzincan'da aktarlarda hareketlilik:

Sonbaharın gelmesiyle birlikte kış aylarına hazırlık yapan vatandaşlar, soğuk havaların tetiklediği grip ve soğuk algınlığına karşı doğal çözümler aramak için aktarlara yöneldi. Erzincan'daki aktarlar birkaç haftadır yavaş başlayan, şimdi ise hızlanan bir talep artışı gözlüyor; özellikle gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farklarının artması müşterilerin uğrak yerlerini yeniden doldurdu.

Vatandaşlar, grip, nezle, öksürük ile halsizlik, kırgınlık ve uyku problemleri gibi mevsimsel şikâyetleri doğal yollardan hafifletmek amacıyla bitkisel ürünleri tercih ediyor. Aktarlarda satışlar genelde kademeli olarak yükseliyor; bazı müşteriler antibiyotik desteğine ihtiyaç duyarken birçok kişi semptomları bitkisel yöntemlerle atlatmayı deniyor.

En çok tercih edilen bitkiler:

Erzincan piyasasında en çok rağbet gören ürünler arasında ıhlamur, zencefil, zerdeçal, havlıcan, hatmi çiçeği, tarçın, narçiçeği (hibiskus) ve ada çayı yer alıyor. Aktarcı Özer Hanoğlu, müşterilerin özellikle bağışıklık güçlendirici ve öksürük-yumuşatıcı etkiler aradığını belirtiyor ve "Bizim için sezon açıldı" dedi.

Hanoğlu, mevsim geçişlerinin insan vücudunun savunma sisteminin en kırılgan olduğu dönemler olduğuna dikkat çekiyor: "Gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkı arttığında halsizlik, yorgunluk ve uyku sorunları daha sık ortaya çıkıyor. Bu yüzden hem reçeteli ilaçlara hem de doğal ürünlere talep oluyor."

Ihlamur ve zencefil: öne çıkan faydalar:

Aktarlarda ıhlamur, mevsim geçişlerinde koruyucu bir etki gösteren bitkiler arasında sayılıyor. Düzenli ıhlamur tüketiminin soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara karşı koruyucu olduğu, öksürüğü yumuşattığı, boğaz tahrişini azalttığı ve terlemeyi artırarak vücudun enfeksiyonla mücadelesine yardımcı olduğu anlatılıyor. Ayrıca idrar sökücü etkisiyle karaciğer ve safra ile ilgili bazı şikâyetlerde destek sağladığı ifade ediliyor.

Zencefilin ise vücudu sıcak tutma, terlemeyi artırarak toksin atımına yardımcı olma ve sindirimi kolaylaştırma gibi etkileri ön plana çıkıyor. Aktarlarda zencefilin içeriğindeki gingerol gibi bileşenlerin bazı kanser türlerine karşı korunma sağlayabildiği, kolorektal kansere yol açabilen bazı aktiviteleri azaltabildiği ve Parkinson ile Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların başlangıcını geciktirebildiği şeklinde bilgilere sıkça rastlanıyor. Bu özellikler, zencefili özellikle soğuk mevsimlerde tercih edilen bir ürün haline getiriyor.

Erzincan'daki aktarlarda görev yapanlar, her müşteriye kullanım önerileri ve bitkilerin hangi şikâyetlerde daha etkili olabileceği konusunda yönlendirme yaptıklarını söylüyor. Ancak ciddi veya uzun süren şikâyetlerde sağlık kuruluşlarına başvurmanın önemine dikkat çekiliyor.

Not: Aktarlardan temin edilen bitkisel ürünler destek amaçlı kullanılmakta; kişisel sağlık durumuna göre hekim önerisi gerektirebilir.

AKTARLARDA SONBAHAR HAREKETLİLİĞİ

AKTARLARDA SONBAHAR HAREKETLİLİĞİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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