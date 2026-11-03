Aktepe'de aileler yemek, tiyatro ve atölye ile buluştu

Akşam programı ve mekanlar:

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, Aktepe Sosyal Etkinlik Merkezi öğrencileri ve velilerini bir araya getirdi. Belediye bünyesinde faaliyet gösteren 9 Sosyal Etkinlik Merkezi’nden biri olan Aktepe, ailelerin birlikte nitelikli vakit geçirmesini amaçlayan özel bir programla akşamı değerlendirdi.

Etkinlik, merkez önünde toplanan ailelerin otobüslerle Beyaz Kafeye ulaştırılmasıyla başladı. Samimi bir ortamda verilen akşam yemeği, katılımcılar arasında keyifli sohbetler ve tanışma fırsatları sağladı. Yemeğin ardından program, toplu olarak Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezine geçilmesiyle devam etti.

Çocuklara yönelik etkinlikler:

Veliler tiyatro izlerken, çocuklar için ayrı bir alanda eğitici ve eğlenceli etkinlikler düzenlendi. Uzman eğitmenlerin gözetiminde gerçekleştirilen atölye ve oyunlarda çocuklar hem öğrenme hem de oyun fırsatı buldu; etkinlikler, katılımcıların yaş grubuna uygun biçimde tasarlandı. Programın amacı, öğrencilerin sosyal becerilerini desteklerken ailelerin de kültürel aktivitelere katılımını sağlamaktı.

Velilerin tepkisi ve geleceğe dair notlar:

Gecenin tiyatro bölümünde veliler, Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Söz Sende" oyununu izledi ve oyunun düşündüren ile güldüren sahneleriyle memnuniyetlerini gösterdi. Organizasyon sonunda veliler, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler.

Katılımcılar, benzer sosyal ve kültürel faaliyetlerin devam etmesinden yana olduklarını belirtti. Etkinliğe öncülük edenlere özel minnettarlık ifade edilirken, Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu ve kurum yetkililerine teşekkürler iletildi; öğrenciler ve ailelerinin gelişimini destekleyen programların sürdürüleceği vurgulandı.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, AKTEPE SOSYAL ETKİNLİK MERKEZİ ÖĞRENCİLERİ VE VELİLERİ İÇİN ÖZEL BİR ETKİNLİK DÜZENLEDİ. AKŞAM YEMEĞİYLE BAŞLAYAN PROGRAMDA VELİLER TİYATRO KEYFİ YAŞARKEN, ÇOCUKLAR KENDİLERİ İÇİN HAZIRLANAN EĞİTİCİ VE EĞLENCELİ ETKİNLİKLERLE KEYİFLİ BİR AKŞAM GEÇİRDİ.