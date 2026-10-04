Akyaka'nın 4. sınıf öğrencileri Kars'ın mirasını yerinde tanıdı

Akyaka'dan Kars'a eğitim gezisi

Akyaka ilçesinde eğitim gören 4. sınıf öğrencileri, Kars kent merkezindeki tarihi ve turistik alanları yerinde görmek için düzenlenen geziye katıldı. Etkinlik, KAFKAS Projesi'nin alt uygulamalarından biri olan 'Şehrimi Tanıyorum Projesi' kapsamında gerçekleştirildi ve öğrencilerin yaşadıkları kenti daha yakından tanımaları hedeflendi.

gezinin amacı ve uygulama biçimi:

Projenin temel amacı, ders kitaplarında ve görsel kaynaklarda karşılaşılan kültürel ve tarihi öğelerin somut olarak deneyimlenmesini sağlamaktı. Gezi boyunca öğrencilere Kars'ın tarihî dokusu, kültürel değerleri ve turistik özellikleri hakkında bilgiler aktarıldı. Rehberler ve öğretmenlerin yönlendirmesiyle yapılan ziyaretlerde, yerinde öğrenme yöntemi ön plandaydı; öğrenciler gördüklerini fotoğrafladı, not aldı ve gözlemlerini paylaşma fırsatı buldu.

öğrencilerin kazanımları ve miras bilinci:

Katılımcılar, Kars'ın geçmişten günümüze taşıdığı mirasın korunmasının önemini yerinde öğrenmiş oldu. Gezi sonunda çocukların kente karşı farkındalıklarının arttığı, tarihî ve kültürel değerlerin korunmasına yönelik duyarlılık geliştirdikleri bildirildi. Proje yetkilileri, bu tür alan gezilerinin öğrencilerin bilgiyi içselleştirmesine ve yaşadıkları çevreyle bağ kurmasına katkı sağladığını vurguladı.

AKYAKA’NIN ÖĞRENCİLERİ KARS’IN TARİHİ MİRASINI YERİNDE KEŞFETTİ(KARS-İHA)