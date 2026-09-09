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Akyurt'ta geleneksel sünnet şöleni 47 çocuğa unutulmaz gece

Akyurt'ta düzenlenen geleneksel sünnet şöleninde 6-12 yaş arası 47 çocuk illüzyon, müzik ve oyunlarla eğlendi; belediye scooter hediye etti.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 12:52

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Akyurt'ta geleneksel sünnet şöleni 47 çocuğa unutulmaz gece

Akyurt'ta geleneksel sünnet şöleni coşkusu

Ankara’nın Akyurt ilçesinde düzenlenen geleneksel sünnet şöleni bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kültür Merkezi Düğün Salonu'nda yapılan etkinlikte, 6-12 yaş arası 47 çocuk sünnet edildi ve aileleriyle birlikte eğlenceli bir akşam yaşadı.

Katılımcılar ve iş birliği:

Programa Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, AK Parti Akyurt İlçe Başkan Vekili Tuncay Karakoç, yönetim kurulu üyeleri, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Akyurt Devlet Hastanesi yönetimi, STK temsilcileri ile çocuklar ve yakınları katıldı. Sünnet işlemleri, belediye ile Akyurt Devlet Hastanesi arasındaki iş birliği kapsamında gerçekleştirildi.

Eğlence ve hediyeler:

Etkinlikte oyunlar, illüzyon gösterisi, bubble show ve müzik yer aldı; çocuklar ve aileleri için hazırlanan program geceyi renklendirdi. Akyurt Belediyesi sünnet olan her çocuğa birer adet scooter hediye etti.

Hilal Ayık programda yaptığı konuşmada: "Bu yıl 47 çocuğumuz Akyurt Devlet Hastanemizle yaptığımız iş birliğiyle sünnet edildi. Akyurt Devlet Hastanemizin yönetimine, başhekimimize ve alanında uzman kıymetli hekimlerimize çok teşekkür ediyorum. Bugün burada toplanmamızda emeği geçen başkan yardımcılarımıza, Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüze ve çalışma arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim evlatlarımızın askerliklerini, damatlıklarını görmeyi nasip eylesin. Hepsine hayırlı ömürler nasip eylesin."

ANKARA&#039;NIN AKYURT İLÇESİNDE HER YIL GELENEKSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRDİĞİ SÜNNET ŞÖLENİ BU YIL DA...

ANKARA'NIN AKYURT İLÇESİNDE HER YIL GELENEKSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRDİĞİ SÜNNET ŞÖLENİ BU YIL DA COŞKULU VE KALABALIK BİR ORTAMDA YAPILDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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