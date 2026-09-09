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Baskıresim buluşması: 83 sanatçı Devrim Erbil Çağdaş Sanatlar Müzesi'nde

Bas Buluş / Print Meet 2026, Devrim Erbil Çağdaş Sanatlar Müzesi'nde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi destekli 83 sanatçının eserlerini bir ay süreyle sergiliyor.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 12:59

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Baskıresim buluşması: 83 sanatçı Devrim Erbil Çağdaş Sanatlar Müzesi'nde

Bas Buluş / Print Meet 2026 sergisi açıldı

Özgün baskıresim alanının farklı kuşak, teknik ve yaklaşımlarını bir araya getiren Bas Buluş / Print Meet 2026 sergisi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Devrim Erbil Çağdaş Sanatlar Müzesi nde ziyaretçileriyle buluştu. Sergide, yurt içi ve yurt dışından toplam 83 sanatçının eserleri yer alıyor.

Serginin kapsamı:

Farklı kültürlerden ve sanat çevrelerinden gelen sanatçıların eserlerini aynı platformda toplayan sergi, özgün baskıresim tekniklerinin estetik ve teknik çeşitliliğini ortaya koyuyor. Koleksiyonda, baskıresim geleneğinin üst kuşak temsilcilerinden başlayıp yeni nesil sanatçıların deneysel uygulamalarına kadar geniş bir yelpaze bulunuyor. Ziyaretçiler eserleri yakından inceleme imkânı bulurken, sanatçılar arasında kültürel ve sanatsal etkileşim de güçleniyor.

Açılış ve konuşmalar:

Serginin açılışına Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, Özgün Baskıresim Sanatçıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Melihat Tüzün, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aslı Aynaoğlu, akademisyenler, meclis üyeleri ve çok sayıda sanatsever katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından konuklar sergi alanını gezerek eserleri değerlendirdi.

Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, Balıkesir’de bu serginin ev sahipliğinin kendileri için önemine vurgu yaparak 2018’de başlayan serüvenin bugün burada tamamlanmış olmasından duydukları gururu dile getirdi. Özden, etkinliğin uluslararası boyutuna ve kent için taşıdığı simgesel değere dikkat çekti.

Prof. Dr. Melihat Tüzün ise serginin baskıresim sanatını görünür kılma hedefini ön plana aldı. Tüzün, dernek kurucuları arasında yer alan Devrim Erbil’e olan bağlılığını ve bu müzede sergiyi açmanın kişisel önemini ifade etti. Tüzün, baskı sanatlarının global bir dil taşıdığını ve teknolojiyle birlikte tekniklerin geliştiğini belirterek farklı ülkelerden ve Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden gelen kuşakların bir arada sergilenmesinin değerini vurguladı.

Açılış programında Prof. Dr. Melihat Tüzün, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden’e günün anısına bir hediye takdim etti. Katılımcılar konuşmaların ardından sergiyi gezmeye devam etti.

Sergi, sanatseverleri bir ay boyunca ağırlayacak ve baskıresim sanatının zengin örneklerini izleyiciyle buluşturmaya devam edecek.

ÖZGÜN BASKIRESİM SANATININ FARKLI KUŞAK, TEKNİK VE YAKLAŞIMLARINI BİR ARAYA GETİREN &quot;BAS BULUŞ /...

ÖZGÜN BASKIRESİM SANATININ FARKLI KUŞAK, TEKNİK VE YAKLAŞIMLARINI BİR ARAYA GETİREN "BAS BULUŞ / PRİNT MEET 2026" SERGİSİ, BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN DESTEKLERİYLE DEVRİM ERBİL ÇAĞDAŞ SANATLAR MÜZESİ'NDE SANATSEVERLERLE BULUŞTU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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