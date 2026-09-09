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Manisa'da 104. yıl coşkusu Semicenk konseriyle kutlandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 8 Eylül etkinlikleri kapsamında düzenlediği Semicenk konseri, Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran binlerce kişiyle coşkuyla geçti

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 13:06

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Manisa'da 104. yıl coşkusu Semicenk konseriyle kutlandı

Manisa'da kurtuluş gününde müzik ve birlik beraberlik:

Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Semicenk konseriyle kutlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan etkinlikler dizisi kapsamında gerçekleşen sahne gösterisi, Manisalıların yoğun katılımıyla dikkat çekti. Meydanın tamamen dolduğu konserde izleyiciler sanatçının şarkılarına eşlik etti ve gecenin coşkusu uzun süre sürdü.

Programa katılanlar ve seyirci yoğunluğu:

Etkinliğe Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, Genel Sekreter Burak Deste, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda Manisalı katıldı. Organizasyon boyunca meydanda bir araya gelen vatandaşlar konseri takip ederken, etkinlik şehirdeki kurtuluş coşkusunun ortak ifadesi oldu.

Başkanın mesajı ve tören anları:

Konser sırasında sahneye çıkan Başkan Besim Dutlulu, 8 Eylül'ün Manisa için önemine değinerek şu sözleri paylaştı: "Bugün bizim kurtuluş günümüz. 8 Eylül, Manisa’mızın kurtuluş günü. Mustafa Kemal Atatürk ve kahramanlarımızın bizlere özgür bir Manisa bıraktığı gün. Bu anlamlı gün hepimize kutlu olsun. Manisa, kurtuluşunun 104. yılını büyük bir coşkuyla kutluyor. Bu güzel meydanı dolduran, bu coşkuya ortak olan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. İyi ki geldiniz, ayaklarınıza sağlık. Hepinizi çok seviyorum"

Konuşmanın ardından Başkan Dutlulu, sanatçıya günün anısına hediye takdim etti ve daha sonra Semicenk ile birlikte alanda bulunan Manisalılarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Konser, sanatçının sahne performansı ve seyircinin coşkusuyla gece boyunca devam etti, kutlamalar kent genelinde birlik ve paylaşım duygusunu pekiştirdi.

MANİSA’NIN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YIL DÖNÜMÜ, CUMHURİYET MEYDANI’NDA DÜZENLENEN...

MANİSA’NIN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YIL DÖNÜMÜ, CUMHURİYET MEYDANI’NDA DÜZENLENEN SEMİCENK KONSERİYLE KUTLANDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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