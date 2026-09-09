Köy meydanında yıldızlar altında nostalji: açık hava sinema gecesi

Köy meydanında yıldızlar altında sinema keyfi

Düzce Merkez Hacıaliler köyü, yaz boyunca köy köy devam eden Açık Hava Sinema Etkinlikleri’nin 20’nci durağı oldu. Köy meydanına kurulan perde ve sandalyelerle, komşular bir araya gelerek açık havada sinema izlemenin keyfini çıkardı.

Gösterim ve atmosfer:

Gösterim, temiz bir yaz akşamında, gökyüzü ve yıldızların eşliğinde gerçekleştirildi. Etkinlik, izleyicilere eski yaz akşamlarının sıcaklığını yeniden hatırlatan bir nostalji sundu; sohbetler, gülüşmeler ve paylaşılan anılar geceye ayrı bir renk kattı.

Çocuk etkinlikleri ve katılım:

Etkinlik öncesinde kurulan şişme oyun parkı ve oyun alanı, çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü. Çocuklar doyasıya eğlenirken, yetişkinler köy meydanında bir araya gelmenin ve açık hava sinemasının sunduğu toplumsal buluşmanın tadını çıkardı.

Etkinlik serisi devam edecek:

Açık Hava Sinema Etkinlikleri organizatörleri, programın farklı köylerde vatandaşlarla buluşmaya devam edeceğini bildirdi. Yerel buluşmaların sürdüğü bu seride, Hacıaliler’deki gösterim toplum açısından hem kültürel hem de sosyalleşme boyutunda olumlu bir örnek teşkil etti.

DÜZCE MERKEZ HACIALİLER KÖYÜ, YAZ BOYUNCA KÖY KÖY DÜZENLENEN AÇIK HAVA SİNEMA ETKİNLİKLERİNİN 20’NCİ DURAĞI OLDU. KÖY SAKİNLERİ, YILDIZLAR ALTINDA NOSTALJİ DOLU BİR SİNEMA GECESİ YAŞADI.