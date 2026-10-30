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Kapıcı dairesinde tartışma: çift bıçakla yaralandı

Kayseri'de kapıcı dairesindeki tartışmada dini nikahlı Y.Y. ile eşi E.Ö.Z. birbirlerini bıçaklayarak yaralandı; ekipler hastaneye kaldırdı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 11:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Kapıcı dairesinde tartışma: çift bıçakla yaralandı

Kapıcı dairesinde tartışma: çift bıçakla yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir apartmanda meydana gelen olayda, kapıcı dairesinde çıkan tartışma sonucu çift birbirlerini bıçakla yaraladı. Olay, Esentepe Mahallesi Sıla Sokak adresindeki apartmanda gerçekleştiği bildirildi.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, kapıcı dairesinde yaşayan Y.Y. ile dini nikahlı eşi E.Ö.Z. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve her iki tarafın da bıçakla yaralanması sonucu durum daha da ciddileşti.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı çift ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Evde inceleme yapan ekipler, olayla ilgili başlattıkları soruşturmayı sürdürüyor ve olaya ilişkin detayların tespit edilmesi için çalışmalar devam ediyor.

KAYSERİ&#039;NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE KAVGA EDEN VE BİRBİRLERİNİ BIÇAKLA YARALAYAN ÇİFT TEDAVİ ALTINA...

KAYSERİ'NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE KAVGA EDEN VE BİRBİRLERİNİ BIÇAKLA YARALAYAN ÇİFT TEDAVİ ALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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