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İlkadım'da kavşakta çarpışma: ambulans ve minibüste maddi hasar

Samsun İlkadım'da hasta olmayan ambulans ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu araçlarda maddi hasar oluştu; kazada yaralanan olmadı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 11:10

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İlkadım'da kavşakta çarpışma: ambulans ve minibüste maddi hasar

kaza yerinde:

Kaza, İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi Şehit Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım 12 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli bir ambulans ile içinde yolcuların bulunduğu bir minibüs çarpıştı.

araçlar ve sürücüler:

Ambulansı Muhammet Emin İ. yönetiyordu; ambulansın plakası 55 ATY 129 olarak kaydedildi. Minibüs ise sürücü Yaşar A. idaresindeki 55 M 1150 plakalı araçtı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Olayda yaralanan olmadı ve kazaya ilişkin bilgiler ilgili birimlerce kayda geçirildi.

SAMSUN&#039;DA HASTA BULUNMAYAN AMBULANS İLE İÇERİSİNDE YOLCULARIN BULUNDUĞU MİNİBÜSÜN ÇARPIŞTIĞI...

SAMSUN'DA HASTA BULUNMAYAN AMBULANS İLE İÇERİSİNDE YOLCULARIN BULUNDUĞU MİNİBÜSÜN ÇARPIŞTIĞI KAZADA YARALANAN OLMAZKEN, ARAÇLARDA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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