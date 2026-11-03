Kış gelmeden araç bakımı hayati: Adıyaman ustalarından uyarı

Adıyaman'da kış bakımı uyarısı:

Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi'nde çalışan oto tamirci Yunus Özel, yaklaşan kış mevsimi öncesi araç sahiplerine düzenli bakım yaptırmaları çağrısında bulundu. Özel, bakımı yapılmayan araçların hem arıza hem de trafik güvenliği açısından risk taşıdığını söyledi.

ustaların öncelikleri:

Özel, özellikle antifriz, yağ, triger ve teker kontrollerinin önemine dikkat çekti. "Artık kış zamanı geldi bakımlarımızı yapalım. Arabada antifriz olmadığı zaman kışın don tutuyor ve blok patlatıp büyük bir hasara yol açıyor," diye konuştu.

kısa vadeli riskler ve öneriler:

Usta, bakımlar geciktirilirse araçların yolda kalabileceğini, bunun da kazalara ve maliyetli hasarlara yol açabileceğini belirtti. "Kışlık bakımların genelinde triger değişimi olur, antifriz değişimi olur, yağ değişimi olur, yağ bakımı, teker bakımı yani genel bakım olur," ifadelerini kullandı. Vatandaşların soğuklar başlamadan servislere başvurması tavsiye ediliyor.

ADIYAMAN KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ'NDE OTO TAMİRCİ YUNUS ÖZEL, YAKLAŞAN KIŞ MEVSİMİYLE BİRLİKTE KARŞILAŞILABİLECEK RİSKLERE KARŞI ARAÇ SAHİPLERİNİ UYARDI. BAKIMI YAPILMAYAN ARAÇLARIN HASARLARA VE KAZALARA YOL AÇABİLECEĞİNİ SÖYLEYEN ÖZEL, NE OLURSA OLSUN ARAÇLARIN BAKIMDAN GEÇİRİLMESİ GEREKTİĞİNİ VURGULADI.