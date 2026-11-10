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Alacak verecek kavgası yaşamı sonlandırdı: Gaziantep'te 1 ölü

Gaziantep'te alacak verecek tartışması kavgaya dönüştü; 60 yaşındaki Mehmet Recep Hilaloğlu sırtından bıçaklandı, hayatını kaybetti, şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 11:30

GÜNCELLEME: 10 Kasım 2026 - 11:31

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Alacak verecek kavgası yaşamı sonlandırdı: Gaziantep'te 1 ölü

Olayın ayrıntıları:

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Yukarıbayır Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre Mehmet Recep Hilaloğlu (60) ile Ö.F.M. (73) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Ö.F.M. tarafından Hilaloğlu'nun sırtından bıçaklandığı belirtildi.

Müdahale ve adli işlemler:

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan kontrollerde sağlık ekipleri, Mehmet Recep Hilaloğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenaze üzerindeki işlemler Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlandıktan sonra defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Soruşturma kapsamında:

Olayın ardından şüpheli Ö.F.M. (73) gözaltına alındı. Emniyet güçleri tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP&#039;TE TARTIŞTIĞI 73 YAŞINDAKİ ARKADAŞI TARAFINDAN SIRTINDAN BIÇAKLANAN 60 YAŞINDAKİ MEHMET...

GAZİANTEP'TE TARTIŞTIĞI 73 YAŞINDAKİ ARKADAŞI TARAFINDAN SIRTINDAN BIÇAKLANAN 60 YAŞINDAKİ MEHMET RECEP HİLALOĞLU HAYATINI KAYBETTİ. OLAY SONRASI KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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