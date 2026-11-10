Burdur'da kamyon sırası tartışması bıçaklı kavgaya yol açtı

Olayın gelişimi:

Olay, dün akşam saatlerinde Burdur Şeker Fabrikası alt girişinde bulunan kamyon bekleme alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kamyoncular A.E. ile C.Y. arasında sıra nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.E., yanında bulunan bıçakla C.Y.'ye saldırdı ve şahıs bacağından yaralandı.

Yaralıya müdahale ve gözaltı:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bacağından bıçakla yaralanan C.Y., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki müdahalenin tamamlanmasının ardından C.Y. taburcu edildi.

Olayın ardından C.Y.'yi bıçakladığı iddia edilen A.E., polis ekiplerince suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Emniyet birimleri tarafından olayla ilgili tahkikat başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

Kamyoncuların sıra tartışması kanlı bitti: 1 yaralı