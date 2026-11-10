Eskişehir'de inşaattan düşen 42 yaşındaki kadın kritik durumda

Olayın kısa özeti:

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Özpapatya Sokak'ta bulunan 2 katlı bir inşaatın ikinci katından düşen kadın ağır yaralandı. Olay yerine gelen ekipler, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı ve ardından hastaneye sevk etti.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, 42 yaşındaki kadın henüz bilinmeyen bir nedenle ikinci kattan aşağı düştü. Çarpmanın etkisiyle ağır şekilde yaralanan kadını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri gerekli müdahaleyi başlattı.

müdahale ve soruşturma:

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Yetkililer, kadının hayati tehlikesinin bulunduğunu açıkladı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı ve düşmenin nedenine ilişkin çalışma yürütülüyor.

Olay yerinde yapılan incelemeler ve tanık ifadelerinin alınmasının ardından soruşturma detaylandırılacak. Yetkililer, olayla ilgili kesin nedenin yapılacak teknik ve adli incelemelerle belirleneceğini bildirdi.

ESKİŞEHİR'DE 2 KATLI BİR İNŞAATIN İKİNCİ KATINDAN DÜŞEN 42 YAŞINDAKİ KADIN AĞIR YARALANDI. POLİS EKİPLERİ OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI.