Atakum'da dört aracın karıştığı zincirleme kazada üç kişi yaralandı

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi Aydınlık Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Olay yerinden edinilen bilgilere göre dört araç birbirine çarptı; zincirleme çarpışmada can kaybı bildirilmedi.

kazaya karışan araçlar ve sürücüler:

Çarpışmaya karışan araçlar ve sürücüleri şu şekilde kaydedildi: 55 AHJ 629 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Emirhan Kara, 55 C 0592 plakalı öğrenci servisi minibüsü sürücüsü Oğulcan Özatılagan, 55 AYH 164 plakalı otomobil sürücüsü Zehra Saruhan ve 55 AUR 617 plakalı otomobil sürücüsü Muhammet Köse.

müdahale ve soruşturma:

Zincirleme kazada Emirhan Kara, Zehra Saruhan ve Sümmeyye Meva Saruhan yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere taşınarak tedavi altına alındı. Olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi yapıldıktan sonra trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı; olayın oluş biçimi, araçların çarpışma sırası ve olası trafik ihlalleri araştırılıyor. Yetkililer, görgü tanıklarının ifadelerini ve bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyerek kazanın nedenini netleştirmeyi amaçlıyor.

Samsun’da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı