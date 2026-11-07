Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Alanya galibiyet hasretiyle trabzonspor'un kritik sınavı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak Trabzonspor, Alanya'daki 4 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak için sahaya çıkıyor.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 12:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Alanya galibiyet hasretiyle trabzonspor'un kritik sınavı

maç öncesi:

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, yarın deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Mücadele Saat 18.30'da başlayacak ve bordo-mavililer hem ligdeki puan tablosuna katkı sağlamayı hem de Alanya'daki galibiyet hasretini sonlandırmayı hedefliyor.

istatistikler ve geçmiş sonuçlar:

İki ekip Süper Lig'de nüfus eden karşılaşmayla birlikte 21. randevuya çıkıyor. Geride kalan 20 maçta Alanyaspor 8 galibiyet, Trabzonspor ise 6 galibiyet aldı; 6 müsabaka berabere sonuçlandı. Toplam gol sayılarında Alanyaspor 34, Trabzonspor ise 29 gol ile karşılık verdi.

alanya'daki performans ve son maçlar:

Alanya'da oynanan 10 maçta ev sahibi ekip üstünlük kurdu: Alanyaspor bu maçların 5'ini kazanırken, Trabzonspor 2 galibiyet alabildi ve 3 mücadele berabere bitti. Bu karşılaşmalarda Akdeniz temsilcisi 19, bordo-mavililer ise 12 gol kaydetti.

Trabzonspor'un Alanyaspor deplasmanındaki son galibiyeti 2021-2022 sezonunda alınan 4-0'lık sonuçtu. Bunu takip eden karşılaşmalarda bordo-mavililer galibiyet elde edemedi; 2022-2023 sezonunda 5-0, 2023-2024'te 3-1, 2024-2025'te 2-1 mağlup oldu ve geçtiğimiz sezon oynanan maç 1-1 berabere tamamlandı.

Karadeniz temsilcisi, bu deplasmanda 4 maçlık galibiyet özlemini sona erdirerek hem moral hem de puan hedefiyle sahada olacak.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 11’NCİ HAFTASINDA TRABZONSPOR DEPLASMANDA ALANYASPOR’UN KONUĞU OLACAK....

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 11’NCİ HAFTASINDA TRABZONSPOR DEPLASMANDA ALANYASPOR’UN KONUĞU OLACAK. LİG’DE İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN 20 MAÇTA KONUK EKİP ALANYASPOR’UN ÜSTÜNLÜĞÜ BULUNUYOR

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Fenerbahçe Çorum deplasmanına son idmanla hazırlanıyor
images

Eyüpspor evinde Kocaelispor karşısında ilk çeyrekte geride
images

Dört isim milli formayla çağrıldı: Bodrum FK umut veriyor
images

Foça'da genç yelkencilerin kıyasıya yarışı sona erdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Fenerbahçe Çorum deplasmanına son idmanla hazırlanıyor

Bayburt'ta mahsul güvenliği için üç günlük zirai don tedbiri çağrısı

Eyüpspor evinde Kocaelispor karşısında ilk çeyrekte geride

Kartepe'de kasımın sürprizi: zirve beyaza büründü, aileler teleferikte buluştu

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Karabük'te eğitimde iş birliği öne çıktı: EDEP koordinasyon toplantısı yol haritasını belirledi

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz