Alanya galibiyet hasretiyle trabzonspor'un kritik sınavı

maç öncesi:

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, yarın deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Mücadele Saat 18.30'da başlayacak ve bordo-mavililer hem ligdeki puan tablosuna katkı sağlamayı hem de Alanya'daki galibiyet hasretini sonlandırmayı hedefliyor.

istatistikler ve geçmiş sonuçlar:

İki ekip Süper Lig'de nüfus eden karşılaşmayla birlikte 21. randevuya çıkıyor. Geride kalan 20 maçta Alanyaspor 8 galibiyet, Trabzonspor ise 6 galibiyet aldı; 6 müsabaka berabere sonuçlandı. Toplam gol sayılarında Alanyaspor 34, Trabzonspor ise 29 gol ile karşılık verdi.

alanya'daki performans ve son maçlar:

Alanya'da oynanan 10 maçta ev sahibi ekip üstünlük kurdu: Alanyaspor bu maçların 5'ini kazanırken, Trabzonspor 2 galibiyet alabildi ve 3 mücadele berabere bitti. Bu karşılaşmalarda Akdeniz temsilcisi 19, bordo-mavililer ise 12 gol kaydetti.

Trabzonspor'un Alanyaspor deplasmanındaki son galibiyeti 2021-2022 sezonunda alınan 4-0'lık sonuçtu. Bunu takip eden karşılaşmalarda bordo-mavililer galibiyet elde edemedi; 2022-2023 sezonunda 5-0, 2023-2024'te 3-1, 2024-2025'te 2-1 mağlup oldu ve geçtiğimiz sezon oynanan maç 1-1 berabere tamamlandı.

Karadeniz temsilcisi, bu deplasmanda 4 maçlık galibiyet özlemini sona erdirerek hem moral hem de puan hedefiyle sahada olacak.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 11’NCİ HAFTASINDA TRABZONSPOR DEPLASMANDA ALANYASPOR’UN KONUĞU OLACAK. LİG’DE İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN 20 MAÇTA KONUK EKİP ALANYASPOR’UN ÜSTÜNLÜĞÜ BULUNUYOR