alanya limanına 9 ayda 8 kruvaziyer yanaştı, 10.476 turist geldi

Alanya limanına yılın ilk 9 ayında 8 kruvaziyer uğradı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kruvaziyer turizminde 2026 yılının ocak-eylül dönemi sona ererken, limana yanaşan kruvaziyer sayısı ve gelen yolcu verileri açıklandı. Bu dönemde 8 kruvaziyer Alanya Limanı'na uğradı ve limana gelen toplam turist sayısı 10.476 olarak kaydedildi.

Sezonun gemi ve yolcu hareketliliği:

Kruvaziyer sezonu mart ayında başladı. Sezonun ilk ziyaretçisi 20 Mart'ta Alanya Limanı'na gelen Astoria Grande oldu; gemide 946 yolcu bulunuyordu ve yolcuların büyük bölümünü Rus vatandaşları oluşturdu. 31 Mart'ta Le Dumont D'Urville 114 yolcu ile limana gelirken, 21 Nisan'da AIDAstella 2.129 yolcu taşıdı.

Haziran ayında Marella Discovery üç kez limana uğradı; 2 Haziran'da 1.767, 23 Haziran'da 1.749 ve 11 Ağustos'ta 1.807 turist getirdi. 11 Eylül'de Astoria Grande 199 yolcu ile yeniden ziyaret etti. Sezonun son büyük uğrağı 22 Eylül'de gelen Marella Discovery oldu; bu sefer gemide 1.765 turist ve 735 personel bulunduğu bildirildi.

Ziyaretçi profili ve önceki yıl karşılaştırması:

Kruvaziyerle gelen turistlerin büyük bölümünü İngiliz, Alman, Rus ve Fransız ziyaretçiler oluşturdu. İlk 9 aylık dönemde en fazla ziyaretçi 7.088 kişiyle İngiltere kaynaklı olurken, bunu 2.129 Alman, 1.145 Rus ve 114 Fransız turist izledi.

2025'in aynı dönemine bakıldığında ise farklılık göze çarpıyor: 2025'in ocak-eylül döneminde Alanya Limanı'na 14 kruvaziyer gelmiş ve 15.558 turist ağırlanmıştı. 2026'da gemi sayısı 8'e, turist sayısı ise 10.476'ya gerileyerek, kruvaziyer gemisi sayısında yaklaşık %43, turist sayısında ise yaklaşık %33 düşüş yaşandı.

Gümrük işlemlerinin ardından kruvaziyer yolcuları ilçe merkezine dağılarak çarşı, restoran ve turistik noktalarda vakit geçirdi; bazı gruplar ise tur otobüsleri ve safari araçlarıyla bölgenin tarihi ve doğal alanlarını ziyaret etti.

ANTALYA'NIN ALANYA İLÇESİNDE KRUVAZİYER TURİZMİNDE 2026 YILININ İLK 9 AYLIK BİLANÇOSU BELLİ OLDU. ALANYA LİMANI'NA YILIN OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE 8 KRUVAZİYER GEMİSİ YANAŞIRKEN, GEMİLERLE İLÇEYE 10 BİN 476 TURİST GELDİ.