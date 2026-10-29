Alanya'da 103'üncü yıl coşkusu gençlerin gösterileriyle taçlandı

Alanya’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları coşkuyla gerçekleştirildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde Cumhuriyet’in kuruluşunun 103’üncü yılı nedeniyle düzenlenen programlar sabah saatlerinde Kaymakamlık makamında gerçekleşen tebrik kabulüyle başladı ve Atatürk Kültür Merkezi’ndeki törenle sürdü. Çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte resmi törenin yanı sıra öğrenci gösterileri ve halk oyunları yer aldı.

Törenin akışı:

Sabah düzenlenen tebrik kabulüne kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve Piyade Albay Adem Ağırbaş tebrikleri birlikte kabul etti. Öğleye doğru Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen program, İstiklal Marşının okunmasıyla başladı ve daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bayram mesajı yayımlandı.

Protokol konuşmalarının ardından çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi. Tören, öğrencilerin sergilediği halk oyunları ve farklı gösterilerle devam ederek izleyenlerden yoğun alkış aldı.

Yetkililerin mesajları:

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Cumhuriyet’in kuruluşu çok zor şartlarda, imkansızlıklar içerisinde gerçekleştirildi. Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde ve silah arkadaşlarının mücadelesiyle kurtuluş mücadelesinden çıkan ülkemiz, büyük bir yokluk içerisindeydi. Anadolu coğrafyası, son yüzyıllarda birçok savaştan çıkmış, harap ve bitap bir haldeydi. Ancak Atatürk ve silah arkadaşları, bütün imkânsızlıklara rağmen Millî Mücadele’yi üstün bir başarıyla yürüttüler. Sonrasında Cumhuriyet’i ilan ederek yeni bir Türkiye ile yolumuza devam ettik"

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik de duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "103 yıl önce kurucu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı bu koşunun coşkusunu burada görmek, gençlerin, çocukların ve ailelerin heyecanına tanıklık etmek beni daha da umutlandırıyor. Bu coşkuyu gördükçe Cumhuriyetimizin nice yüzyıllar boyunca süreceğine olan inancım güçleniyor. Bunun böyle olacağına inanıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği misaki milli sınırlar içerisinde, yüce Türk milletinin inancıyla Cumhuriyetimiz sonsuza kadar yaşayacaktır. Türkiye’yi ve Türk milletini muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak üzere sürdürdüğümüz koşu sonsuza kadar devam edecektir. Atatürk’ün izindeyiz" ifadelerini kullandı.

Gün boyu süren etkinlikler, protokol konuşmaları, öğrenci ödülleri ve kültürel gösterilerle son buldu. Katılımcılar, Cumhuriyet’in kazanımlarını birlikte kutlamanın önemine vurgu yaparak törenlerden ayrıldı.

(SOLDA) ALANYA KAYMAKAMI ŞAKİR ÖNER ÖZTÜRK, ALANYA BELEDİYE BAŞKANI OSMAN TARIK ÖZÇELİK VE PİYADE ALBAY ADEM AĞIRBAŞ (ORTADA)