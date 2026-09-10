Alanya'da 5 yıldızlı otelde görevli personele taciz iddiası: turist tutuklandı

Olayın ayrıntıları

Antalya'nın Alanya ilçesi İncekum Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelde meydana gelen olayda, otelde tatil yapan 62 yaşındaki Rus turist A.A. iddiaya göre otelde çalışan bir kadın personele cinsel tacizde bulundu.

Şikayet üzerine harekete geçen İncekum Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.A.'yı gözaltına alarak karakola götürdü. Jandamadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.

İddia ve soruşturma süreci:

Soruşturma, kadının şikayeti üzerine başlatıldı. Olayın yaşandığı adres olarak bildirilen otel ve olayın bildirildiği mahallin isimleri korunarak, jandarma tarafından gerekli ön inceleme yapıldı ve delillerin toplanması yönünde işlem yürütüldü.

Mahkeme kararı ve cezaevi işlemi:

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheli hakkında, mahkemece cinsel taciz suçundan tutuklama kararı verildi. A.A., kararı takiben Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve dosyayla ilgili süreçlerin adli makamlar tarafından yürütüldüğünü bildirdi. Olayla ilgili ifadeler, şikayet ve adli işlemler doğrultusunda ilerlemeye devam edecek.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE TATİL YAPTIĞI 5 YILDIZLI OTELDE KADIN PERSONELE CİNSEL TACİZDE BULUNDUĞU İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINAN 62 YAŞINDAKİ RUS TURİST, ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.