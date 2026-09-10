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Garanti BBVA'dan arsasında müstakil ev yaptıracaklara uzun vadeli kredi

Garanti BBVA, konut imarlı arsa üzerine prefabrik, çelik veya betonarme müstakil ev yaptırmak isteyenlere yapım bedelini 120 aya varan vadede finanse eden kredi sundu.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 11:53

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Garanti BBVA'dan arsasında müstakil ev yaptıracaklara uzun vadeli kredi

Garanti BBVA yeni müstakil ev kredisi çözümünü duyurdu

Garanti BBVA, kendi konut imarlı arsası üzerine müstakil konut yaptırmak isteyen bireysel müşterilere yönelik Müstakil Ev Kredisi'ni kullanıma sundu. Ürün, prefabrik, çelik konstrüksiyon ve betonarme yapıları kapsıyor ve yapım sözleşmesinde yer alan inşaat bedelinin finansmanına imkân tanıyor.

Kredi kimlere yönelik ve kapsamı:

Bankanın yeni çözümü, arsa sahibi bireylere, arsa üzerinde inşa ettirecekleri konutun yapım maliyetini finanse etmeyi hedefliyor. Ürün, prefabrik, çelik konstrüksiyon ve betonarme konutları kapsıyor; kredi tutarı ekspertiz değerine ve yürürlükteki mevzuata göre belirleniyor ve yapım sözleşmesindeki inşaat bedelini aşmıyor.

Başvuru ve kullanım şartları:

Krediden yararlanabilmek için kredi kullanacak kişinin ipotek verilecek arsanın sahibi olması, arsa tapusunun konut imarlı statüde bulunması, mesken nitelikli yapı ruhsatının alınmış olması ve arsa sahibi ile inşaatı üstlenecek müteahhit firma arasında yapım sözleşmesi imzalanmış olması gerekiyor. Ayrıca konutun kredi kullandırım tarihinden itibaren en geç 12 ay içinde tamamlanması ve tamamlandığında konut nitelikli tapu ile yapı kullanım izin belgesinin bankaya sunulması

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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