Kütahya'da besmeleyle başlayan ilk adım sevinci

Törenin atmosferi

Kütahya İl Müftülüğüne bağlı Nezihe Uygun Kur’an Kursu’nda gerçekleştirilen Bed-i Besmele töreni, yoğun katılım ve manevi bir atmosfer eşliğinde yapıldı. Programda protokol üyeleri, öğrenciler ve veliler bir araya gelerek miniklerin eğitim hayatına besmeleyle başlamasına tanıklık etti.

Etkinlik boyunca dualar edildi, hatıra fotoğrafları çekildi ve öğrencilere günün anısına küçük hediyeler verildi. Organizasyon, hem geleneksel bir ritüelin yaşatılması hem de çocukların ilk eğitim deneyimini özel kılma amacı taşıdı.

Protokolün katılımı ve mesajlar

Programa Kütahya Vali Yardımcısı Hüseyin Ensar Altun, Kütahya İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Vedat Kültür ve Kütahya İl Müftüsü Hasan İzmirli ile çok sayıda veli katıldı. Protokol üyeleri, öğrencilerin heyecanına ortak olarak ailelere ve çocuklara destek verdi.

Hasan İzmirli, törende Bed-i Besmele geleneğinin kültürel ve manevi önemine dikkat çekerek, eğitim ve ilim yolculuğuna besmeleyle başlamanın çocukların hayatına bereket katacağına işaret etti. İzmirli, organizasyonda emeği geçen velilere ve Kur’an kursu öğreticilerine teşekkür etti.

Etkinlikler ve çocukların tepkileri

Tören, duaların ardından Hacivat-Karagöz ve Nasrettin Hoca gösterileriyle renklendi. Miniklere balon ve pamuk şeker ikram edildi; etkinlik boyunca neşeli anlar yaşandı ve veliler çocuklarının bu özel anına tanıklık etmenin mutluluğunu dile getirdi.

Program, çekilen hatıra fotoğrafları ve dağıtılan hediyelerle sona erdi. Katılımcılar, Bed-i Besmele töreninin geleneklerin yaşatılması ve çocuklara küçük yaşta Kur’an sevgisi ile ahlaki değerlerin kazandırılmasında önemli bir rol oynadığını vurgulayarak benzer etkinliklerin artarak devam etmesini temenni etti.

KÜTAHYA'DA MİNİK ÖĞRENCİLER BED-İ BESMELE HEYECANI YAŞADI