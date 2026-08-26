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Alanya'da klasik müziğin yeni buluşma noktası: uluslararası festival başladı

Alanya'da 25-29 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Klasik Müzik Festivali, Alanya Kültür Merkezi'ndeki açılış konseriyle başladı ve gençlere eğitim imkânı sunuyor.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 11:23

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Alanya'da klasik müziğin yeni buluşma noktası: uluslararası festival başladı

Alanya uluslararası klasik müzik festivali başladı

Alanya, bu yıl ilk kez düzenlenen Alanya Uluslararası Klasik Müzik Festivali ile sanatseverleri buluşturuyor. Organizasyon, Alanya Belediyesi, Yeni Alanyalılar Platformu ve keman sanatçısı Kate Vovk iş birliğiyle hayata geçirildi. Festival, 25-29 Ağustos tarihleri arasında sürecek ve açılış gecesi Alanya Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

açılış gecesi:

Açılış konseri, klasik müziğe ilgi duyan geniş bir dinleyici kitlesinin katılımıyla gerçekleşti. Gece boyunca birbirinden değerli eserler seslendirildi ve sahnedeki performanslar izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Salonun dolduran sanatseverler, müziğin yarattığı atmosferi birlikte yaşarken festivalin ilk günü sanat ve müzik dolu özel bir akşam olarak kayda geçti.

genç müzisyenlere sahne ve eğitim fırsatı:

Festival, sadece konserlerden ibaret kalmayıp atölye çalışmaları, ustalık sınıfları ve öğrenci konserleri gibi etkinliklerle genç sanatçılara önemli fırsatlar sunuyor. Genç müzisyenler, alandaki deneyimli isimlerle çalışma imkânı bularak teknik ve sahne deneyimlerini geliştirme şansı elde edecek. Bu yapı, klasik müziğin genç kuşaklara aktarılması ve yerel yeteneklerin görünür kılınması açısından dikkat çekici bir platform oluşturuyor.

kapanış kızılkule'de:

Festivalin finali, Alanya'nın simgelerinden Kızılkule'de düzenlenecek. Kapanış konseri 29 Ağustos Cumartesi saat 19.30'da başlayacak ve neoklasik repertuardan seçkin örnekler sanatseverlerle buluşacak. Tarihi mekânın sunduğu özel atmosferin, festivalin unutulmaz bir sonla taçlandırılmasını hedeflediği vurgulanıyor.

Alanya Belediyesi ve Yeni Alanyalılar Platformu'nun ortak girişimi olan festival, farklı ülkelerden ve kültürlerden gelen müzisyenleri kentte buluşturarak Alanya'nın kültür-sanat potansiyelini görünür kılmayı amaçlıyor. Konserler ve eğitim programlarıyla 29 Ağustos'a kadar kentteki çeşitli noktalarda sanatseverleri ağırlamaya devam edecek olan festival, klasik müziğin evrensel dili aracılığıyla yerel ve uluslararası kültürler arasında köprü kurma hedefi taşıyor.

ALANYA BELEDİYESİ, YENİ ALANYALILAR PLATFORMU VE KEMAN SANATÇISI KATE VOVK ORGANİZASYONUYLA BU YIL...

ALANYA BELEDİYESİ, YENİ ALANYALILAR PLATFORMU VE KEMAN SANATÇISI KATE VOVK ORGANİZASYONUYLA BU YIL İLK KEZ DÜZENLENEN ALANYA ULUSLARARASI KLASİK MÜZİK FESTİVALİ, ALANYA KÜLTÜR MERKEZİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN AÇILIŞ KONSERİYLE BAŞLADI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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