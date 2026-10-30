Aydınfest Aydın Tekstil Park'ta coştu: dört gün sürecek gençlik festivali başladı

Aydınfest coşkusu başladı:

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aydınfest Gençlik Festivali, Aydın Tekstil Park'ta renkli görüntüler eşliğinde açıldı. Festivalin ilk gününde alana gelen binlerce vatandaş, müzik ve eğlenceyle dolu akşamın tadını çıkardı.

Alan, sabah saatlerinden itibaren kalabalıkla doldu; sahne önünde toplanan izleyiciler, akşam programıyla birlikte coşkuyu yükseltti. Açılış gecesinde Cumhuriyet marşları hep bir ağızdan söylendi ve etkinlikler genç katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

başkanın çağrısı ve festivalin anlamı:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm vatandaşları Aydınfest Gençlik Festivali'ne davet ederek şu ifadeleri kullandı: "Geleneksel hale gelen Aydınfest Gençlik Festivali etkinliklerimizi bu yıl 6’ncı kez vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da müzikle, eğlenceyle, gençlikle dolu dört gün kentimizi bekliyor. Tüm vatandaşlarımızı bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum". Başkanın sözleri, festivalin hem gençlere yönelik bir buluşma hem de kent kültürünün canlı tutulması hedefini vurguladı.

ilk gün ve sonraki program:

Festivalin açılış gecesinde sahne alan isimler arasında Tuana, Emre Fel ve Blok3 yer aldı; performanslar sırasında izleyiciler müziğe yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik, aynı zamanda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinin ana adresi olarak da programda yer aldı.

Aydınfest, izleyicilerini önümüzdeki günlerde de sevilen sanatçılarla buluşturmaya devam edecek. Festivalin ikinci gününde M Lisa, Sagopa Kajmer ve Teoman sahne alacak. Üçüncü gün programında Mela Bedel, Adamlar ve Fatma Turgut yer alırken, festival dördüncü gününü 1 Kasım Pazar günü Afra, Ankara Echoes ve Gazapizm konserleriyle sonlandıracak.

Organizatörler, etkinliğin kentte kültürel ve sosyal canlılığı artırmayı amaçladığını; tüm vatandaşların programlara katılmasını teşvik ediyor. Aydınfest, dört gün boyunca sürecek etkinlik takvimiyle sanatçıları Aydınlılarla buluşturmaya devam edecek.

BİNLERCE KİŞİ AYDINFEST’TE DOYASIYA EĞLENDİ