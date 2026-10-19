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Alanya'da plaj voleybolu geleceğe umut verdi

15-18 Ekim 2026'da Alanya'da düzenlenen Volleyball World Beach Pro Tour-Alanya Futures'ta 64 takım ve 128 sporcu yarıştı; erkeklerde Almanya, kadınlarda Hollanda şampiyon oldu.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 12:08

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Alanya'da plaj voleybolu geleceğe umut verdi

Alanya'da organizasyon detayları:

Volleyball World Beach Pro Tour-Alanya Futures, 15-18 Ekim 2026 tarihlerinde, FIVB tarafından Mükemmeliyet Ödülü’ne layık görülen 23 Projects Uluslararası Alanya Plaj Sporları Merkezi'nde gerçekleştirildi. Dört gün boyunca süren turnuva, dünyanın farklı ülkelerinden gelen elit sporcuları bir araya getirdi ve Kleopatra Plajı başta olmak üzere tesislerde yoğun maç trafiği yaşandı.

Organizasyona 64 takım ve 128 elit sporcu katıldı; teknik ekipler, hakemler ve çok sayıda voleybolsever de Alanya'da buluştu. Kum üzerindeki mücadeleler, izleyicilere yüksek tempolu karşılaşmalar ve kritik sayıların belirlediği setler sundu.

erkekler:

Erkekler kategorisinde turnuvanın zirvesine çıkan çift, Almanya'yı temsil eden Hekel ve Pieper ikilisi oldu. Finalde Türkiye adına mücadele eden Yusuf Özdemir ve Batuhan Kuru ikilisi ikinci sırayı alarak turnuvada önemli bir başarı elde etti. Podiumun üçüncü basamağını Macaristan temsilcileri Hajos ve Niemier alırken, dördüncülük Avustralya'dan Klemen ve Holzinger'in oldu.

Türk sporcuların özellikle yarı final ve final aşamalarında sergilediği mücadele, organizasyona ekstra heyecan kattı ve yerel seyircinin yoğun ilgisini topladı.

kadınlar:

Kadınlar kategorisinde ise zafer Hollanda temsilcileri Luini ve Essink çiftinin oldu. İkinci sırayı Japonya'dan Riko ve Kikuchi çifti alırken, Almanya'yı temsil eden Barber ve Schwarz ikilisi üçüncü, Andressa ve Treumann ise dördüncü oldu.

Kadın maçları da erkekler kadar çekişmeli geçti; takımların başarılı savunma organizasyonları ve kritik anlarda alınan sayılar, turnuvanın genel kalitesini gösterdi.

Alanya'nın ev sahipliği:

Organizasyon, Alanya'nın uluslararası spor etkinliklerine ev sahipliği yapma kapasitesini bir kez daha gözler önüne serdi. Yerel altyapı, FIVB takdiri ve yoğun katılımla birlikte şehir, plaj voleybolu takvimindeki güvenilir duraklardan biri olduğunu teyit etti. Turnuva, hem sporcular hem de voleybolseverler için unutulmaz anlar bıraktı.

VOLLEYBALL WORLD BEACH PRO TOUR-ALANYA FUTURES, 23 PROJECTS ULUSLARARASI ALANYA PLAJ SPORLARI...

VOLLEYBALL WORLD BEACH PRO TOUR-ALANYA FUTURES, 23 PROJECTS ULUSLARARASI ALANYA PLAJ SPORLARI MERKEZİ’NDE DÖRT GÜN BOYUNCA DÜNYANIN FARKLI ÜLKELERİNDEN GELEN ELİT SPORCULARIN KIYASIYA MÜCADELESİNE SAHNE OLDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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