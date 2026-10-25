Alanya'da tek şeride düşen trafik: refüjdeki aydınlatma direğine çarpan araçta bir kişi yaralandı

Alanya'da refüjde aydınlatma direğine çarpan araç

Antalya'nın Alanya ilçesinde, D-400 kara yolu üzerinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Olay, Cikcilli Mahallesi sınırları içinde saat 12.00 sıralarında kaydedildi. Edinilen bilgilere göre, Antalya istikametine seyir eden Opel marka aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi.

kaza anı ve ilk müdahale:

Kaza sonucu araçta yolcu konumunda bulunan R.S. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı; ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan aracın plakası 07 E 4239 olarak kaydedildi. Olay sonrası sürücünün bölgeden kaçtığı öğrenildi.

trafik akışı ve soruşturma:

Kaza, D-400 kara yolunda ulaşımın kontrollü olarak tek şeritten sağlanmasına yol açtı; bu durum yol üzerinde uzun araç kuyrukları oluşmasına neden oldu. Kazaya karışan otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olayın oluş nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN REFÜJDEKİ AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTIĞI KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI. OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜN KAZANIN ARDINDAN OLAY YERİNDEN KAÇTIĞI ÖĞRENİLİRKEN, KAZA NEDENİYLE D-400 KARA YOLUNDA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU.