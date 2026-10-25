Van'da birlik vurgusu: Ortak Akıl ve Mavi Liste güven limanı olduğunu ilan etti

seçim coşkusu ve güven vurgusu

Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın 24 Ekim 2026 tarihli organ seçimlerinde, Ortak Akıl ve Mavi Liste ekibi 19 meslek komitesinin 10'unu kazanarak bir kutlama programı düzenledi. Necdet Takva öncülüğündeki ekip, iş insanları, sanayiciler, tüccarlar ve meslek komitesi temsilcilerinin katıldığı törende başarısını halaylarla kutladı. Takva, salondaki tebrikleri kabul ederek yaklaşık dört ay süren seçim sürecini, karşılaşılan güçlükleri ve yeni döneme ilişkin önceliklerini paylaştı.

seçim süreci ve karşılaşılan zorluklar:

Takva, dört aylık çalışma döneminde 19 meslek grubunun temsilcileri ve her gruptaki komite üyeleriyle sahada yoğun bir tempo tuttuklarını belirtti. Süreç boyunca rekabetin meslek odası sınırlarını zaman zaman aştığını, ekiplerinin yoğun baskı, dezenformasyon ve yok sayma eğilimleriyle karşılaştığını söyledi. Takva, Van'da toplumsal ve siyasal kutuplaşmanın geride bırakılması gerektiğini vurgulayarak, kentin hem yerel hem merkezi nezdindeki “zor şehir” algısını değiştirmeye çalışacaklarını ifade etti.

2014'ten bu yana yürüttükleri çalışmalarda Van TSO'nun her kesime eşit mesafede durmasına özen gösterdiklerini hatırlatan Takva, kurumun gri alan olmadığını; üyelerin siyasi görüşlerine bakılmaksızın yalnızca işin kalitesi ve hizmetin niteliğinin esas alınacağını söyledi. Ayrıca seçim sürecinde oda hizmetlerinin engellenmediğini, üyelerin belge ve bilgilerinin güvende tutulduğunu kaydetti.

yeni dönem hedefleri, iş dünyası ve gençlik:

Takva, Van'ın ekonomik potansiyelini harekete geçirmek, istihdamı artırmak ve yatırımları çekmek için çalışacaklarını belirtti. İş dünyasının günlük ekonomik sorumluluklarına dikkat çekerek, binlerce kişinin geçimini sağlayan iş insanlarının sermaye, sürdürülebilirlik ve yeni pazar arayışına destek vermenin önceliklerinden olduğunu söyledi. Kendisinin organize sanayide tavukçuluk işi yürüttüğünü ve 30 çalışanı olduğunu belirten Takva, iş dünyasının risklerinin farkında olduklarını vurguladı.

Gençlere yönelik mesajında ise yönetimde genç iş insanlarına daha fazla sorumluluk verileceğini, geleceğin yönetim kadrolarının yetiştirilmesine önem verileceğini açıkladı. Van Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Memet Aslan da konuşmasında odadaki birlik ve saygı ortamının korunduğunu, 19 grubun 19'unun il için çalışmaya devam edeceğini ve Van OSB ile Van TSO arasındaki iş birliğinin güçleneceğini kaydetti.

Takva, seçim sonrasında çalışan ekip arkadaşlarının fedakârlığını öne çıkararak Mavi Liste'de ego yarışı olmadığını, dayanışmanın başarının temelini oluşturduğunu söyledi. Ayrıca Van basınına sürecin büyük oranda dengeli ve yapıcı yürütülmesinden dolayı teşekkür etti.

sonuç ve kutlama:

Takva, seçim sonuçlarını değerlendirirken 19 meslek komitesinin 10'unun kendi ekipleri tarafından kazanıldığını, diğer 9 komitede yer alan adayların da sürece katkı sunduğunu belirtti ve birlik çağrısı yaptı. Programın sonunda Ortak Akıl ve Mavi Liste üyeleri halaylarla seçim zaferini kutladı; Takva, destek veren iş insanları, meslek temsilcileri ve ekip arkadaşlarına teşekkür etti. Yeni dönemde odak noktalarının kentin refahını artırmak, istihdamı yükseltmek ve Van'ın algısını olumlu yönde değiştirmek olacağı vurgulandı.

Bu kentin ticaretinin ve sanayisinin en güvenli limanı Ortak Akıl ve Mavi Liste ekibidir.

VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI'NIN (VAN TSO) 24 EKİM 2026 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ORGAN SEÇİMLERİNDE 19 MESLEK KOMİTESİNİN 10'UNU KAZANAN NECDET TAKVA ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ ORTAK AKIL VE MAVİ LİSTE EKİBİ, SEÇİM BAŞARISINI DÜZENLENEN PROGRAMLA KUTLADI.