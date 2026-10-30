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Cizre'de sağanak yaşamı sekteye uğrattı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde etkili sağanak sokakları suyla doldurdu; uzun araç kuyrukları oluştu ve Meteoroloji yağışın gün boyu süreceğini bildirdi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 14:58

GÜNCELLEME: 30 Ekim 2026 - 15:02

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EDİTÖR: Aslı Han

Cizre'de sağanak yaşamı sekteye uğrattı

Cizre'de yaşam aksadı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde etkili olan sağanak, ilçede günlük yaşamı durma noktasına getirdi. Sokaklar kısa sürede suyla doldu ve birçok cadde ile ara sokakta su birikintileri oluştu.

Sokaklar ve trafik:

Şiddetli yağış nedeniyle ulaşım aksadı; yollarda uzun araç kuyrukları oluştu ve sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar yağış nedeniyle zor anlar yaşadı ve sokaklarda hareketlilik azaldı.

Meteoroloji uyarısı:

Meteoroloji'nin uyarısının ardından başlayan yağışların ilçede etkisini sürdürdüğü bildirildi. Yapılan açıklamada yağışların gün boyu devam edeceği kaydedildi ve vatandaşların tedbirli olması istendi.

ŞIRNAK’IN CİZRE İLÇESİNDE SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİ İLE HAYAT DURMA NOKTASINA GELDİ.

ŞIRNAK’IN CİZRE İLÇESİNDE SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİ İLE HAYAT DURMA NOKTASINA GELDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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