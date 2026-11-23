Alanya'da ihtida merasimi

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Alman vatandaşı Helmut Kwiczorowski için Alanya Müftülüğü'nde bir ihtida merasimi düzenlendi. Merasimde Kwiczorowski, inancını resmen ilan ederek İslamiyet'i kabul etti.

merasim ayrıntıları:

Kwiczorowski, törende Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu ve seçtiği isim olan Osman adını aldı. Töreni, Alanya Müftüsü Mehmet Seven yönetti; Müftü Seven, yeni inanç hayatı için tebriklerini ve iyi dileklerini iletti.

Program, yapılan duanın ardından katılımcıların huzurunda ihtida belgesinin takdimiyle son buldu. Tören, resmi bir kabul sürecini içeren sade ve düzenli bir formatta gerçekleşti.

ihtidanın anlamı ve süreci:

İhtida merasimi, din değiştirme sürecinde kişinin inancını sözlü olarak beyan etmesi ve bu tercihinin topluluk önünde tescil edilmesidir. Kelime-i Şehadetin ifade edilmesi, İslam dinine girişin temel aşamasını oluşturur; belgenin takdimi ise bu değişikliğin resmi kayda geçirilmesini sağlar.

Alanya'da gerçekleştirilen bu kabul töreni, yerel din görevlilerinin eşliğinde yapılan resmi bir merasimle tamamlandı ve katılımcılar tarafından tebrik edildi.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE YAŞAYAN ALMAN VATANDAŞI, ALANYA MÜFTÜLÜĞÜ’NDE DÜZENLENEN İHTİDA MERASİMİNDE KELİME-İ ŞEHADET GETİREREK MÜSLÜMAN OLDU. İSLAMİYET’İ KABUL EDEN ALMAN VATANDAŞI, OSMAN İSMİNİ ALDI.