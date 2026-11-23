Belediye desteğiyle yeni yaşam

Adana'nın Feke ilçesi Gürümze Mahallesi Kayhan bölgesinde, yıllardır aileden kalan kerpiç harabe evde yaşayan 56 yaşındaki Mustafa Harmandalı, mahalle sakinlerinin durumu belediye başkanına iletmesiyle yeni bir hayata başladı. Yılan, akrep ve çıyanların girdiği evin barınmaya elverişli olmadığı tespit edilince, Feke Belediye Başkanı Cömert Özen ve ekibi harekete geçti.

yaşam koşulları ve müdahale:

Harmandalı, tek başına yaşadığı evde bir keresinde yılan tarafından sokulduğunu ve uzun süredir bu canlılarla yaşamak zorunda kaldığını anlattı. Kendisinin ifade ettiği gibi, "yılanlarla çıyanlarla yatamıyordum"; mağduriyetini de "mağdur maaşımla geçiniyorum" sözleriyle özetledi. Başkan Özen ve ekipleri, Temmuz ayında gelen ihbar üzerine evi inceledi ve barınma koşullarının uygun olmadığını belirledi.

yeni evin yapımı ve düzenlenmesi:

Belediyenin talimatıyla yaklaşık 45-50 metrekarelik yeni bir yaşam alanı inşa edildi. Yeni evin içi eşyalarıyla birlikte düzenlendi, Harmandalı'nın kent merkezindeki berber ve giyim ihtiyaçları da karşılandı. Belediye yetkilileri, eve taşınma sürecinde ekibin büyük özveriyle çalıştığını belirtti ve yapılan çalışmayı "aziz milletimizin desteği ve dayanışmasıyla" gerçekleştirildiklerini söyledi.

Harmandalı yeni evine kavuşmanın sevincini yaşarken, destek olanlara teşekkür etti ve huzurlu bir yaşam sürmenin mutluluğunu ifade etti: "Başkanımızdan, müdürümüzden Allah razı olsun."

komşu tanıklığı ve toplumsal duyarlılık:

Mustafa'nın kayınbiraderi ve komşusu Erdem Dinler ise yaşananları gözyaşlarıyla anlattı. Dinler, Mustafa'yı iki yıl boyunca yanına aldığını, köyden ekmek götürdüğünü ancak Harmandalı'nın "baba ocağına" dönmek istediğini söyledi. Durumun zorluğuna dikkat çeken Dinler, belediyeye ilettikleri teklif sonucunda yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Belediye Başkanı Cömert Özen, ilçede benzer şartlarda yaşayan başka insanların da bulunduğunu vurgulayarak, sosyal sorumluluk projelerine destek vermek isteyen hayırseverlerin belediyeye başvurabileceğini belirtti. Başkan, bu tür projelerin hayata geçirilmesinde toplum dayanışmasının önemine işaret etti.

Son olarak, Harmandalı ve ailesi için yapılan yeni evin, yıllardır süren korku ve zorlukların ardından kişiye günlük yaşamda güven ve rahatlık sağladığı kaydedildi. Yerel yetkililer ve destek veren herkesin çabası, Harmandalı'nın yeni yuvasına kavuşmasında belirleyici oldu.

FEKE İLÇESİNE BAĞLI GÜRÜMZE MAHALLESİ'NİN KAYHAN BÖLGESİNDE YAŞAYAN MUSTAFA HARMANDALI, YILLARDIR AİLESİNDEN KALAN ESKİ KERPİÇ EVDE VERDİĞİ YAŞAM MÜCADELESİNDE FEKE BELEDİYE BAŞKANININ DESTEĞİ İLE HUZURLU VE YENİ BİR EVE KAVUŞTU.