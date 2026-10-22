Bursaspor Aktepe deplasmanı öncesi taktik prova yapıyor

özlüce'de çalışma programı:

Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerinde yaptığı antrenmanlarla Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında oynanacak Ankara Keçiörengücü maçına hazırlanıyor. Teknik heyeti yöneten Mustafa Er idaresindeki çalışma, oyuncuların kondisyon ve taktik uyumunu artırmaya odaklandı.

Antrenmanın ilk bölümünde futbolcular ısınma hareketleriyle maça hazırlandılar. İlerleyen aşamalarda ekip, pas-pres organizasyonları üzerinde yoğunlaştı; antrenman dar alan oyunlarıyla tamamlandı. Bu düzen, takımın hem topa sahip olma hem de rakibe baskı kurma alışkanlıklarını pekiştirmeyi hedefliyor.

maç bilgileri ve hakem triosu:

Trendyol 1. Lig 12. hafta karşılaşması pazar günü saat 19.00'da Ankara'daki Aktepe Stadı'nda oynanacak. Mücadelede düdük çalacak hakem Emre Kargın olurken, yardımcı hakemler Furkan Ulu ve Enes Berk Güçlü olarak açıklandı. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Raşit Yorgancılar olacak.

Bursaspor, hazırlıklarını yarın yapılacak son antrenmanla sürdürecek ve daha sonra Ankara'ya hareket ederek müsabaka öncesi kamp sürecine girecek. Teknik ekip, maç planını uygulama ve sakatlık riskini minimize etme öncelikleriyle takımı sahaya hazırlamayı amaçlıyor.

BURSASPOR, TRENDYOL 1. LİG’İN 12. HAFTASINDA DEPLASMANDA OYNAYACAĞI KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇININ HAZIRLIKLARINI MUSTAFA ER YÖNETİMİNDE SÜRDÜRDÜ.