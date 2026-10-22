Konyaspor hız kesmiyor: Gençlerbirliği sınavı için son provasını yaptı

Konyaspor hazırlıklarını Murat Kurum Tesisleri'nde sürdürdü

Trendyol Süper Lig 9. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği'ni pazar günü sahasında konuk edecek olan Konyaspor, maç öncesi çalışmalarını Murat Kurum Tesisleri'nde yoğunlaştırdı. Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki idman, planlı ve tempolu bir programla gerçekleştirildi.

antrenmanda neler yapıldı:

Antrenman ısınma hareketleriyle başladı; devamında ekip, top hakimiyetine ve pas trafiğine yönelik çalışmalar yürüttü. Takımın sahada reaksiyon ve pres becerilerini geliştirmeye yönelik uygulanan 5’e 2 çalışması günün ana bölümünü oluşturdu. Antrenmanın son bölümünde ise oyuncular çift kale maç yaparak maç temposuna yakın koşullarda çalıştı.

hazırlık programı ve sonraki adımlar:

Yeşil-beyazlı ekip, fiziksel katkıların yanı sıra oyuncu iletişimi ve pozisyon organizasyonlarına da ağırlık verdi. Teknik ekip, rotasyon ve maç planı üzerinde son rötuşları yapmayı sürdürüyor. Konyaspor, hazırlıklarını yarın saat 11.00'de yapılacak antrenmanla sürdürecek ve pazar günkü müsabaka için son provasını tamamlayacak.

Takım kadrosundaki uyum ve antrenman verimliliği, Palut'un saha içi beklentileri doğrultusunda değerlendiriliyor. Yönetim ve teknik ekip, oyuncuların fiziksel durumunu takip ederek müsabakaya en hazır 11'i sahaya sürmeyi hedefliyor.

KONYASPOR, GENÇLERBİRLİĞİ İLE 25 EKİM PAZAR GÜNÜ SAHASINDA OYNAYACAĞI TRENDYOL SÜPER LİG 9. HAFTA MAÇI HAZIRLIKLARINA DEVAM ETTİ.