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Alanyaspor sondan önceki prova: Gençlerbirliği deplasmanına hazır

Corendon Alanyaspor, Joao Pereira yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan antrenmanla Gençlerbirliği deplasmanı hazırlığını tamamladı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 12:17

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Alanyaspor sondan önceki prova: Gençlerbirliği deplasmanına hazır

Alanyaspor sondan önceki prova: Gençlerbirliği deplasmanına hazır

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı. Çalışma, kulübün kamp merkezinde gerçekleştirildi.

antrenmanın içeriği:

Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde yapılan idman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Oyuncuların sahadaki hareketliliğine vurgu yapılan seansın ardından, takım taktik çalışmalar ile maçın planı üzerinde yoğunlaştı.

maç öncesi son durum:

Alanyaspor, sahada yapılan son provayı tamamlayarak Gençlerbirliği deplasmanına gitmeden önce hazırlıklarını noktaladı. Antrenman, teknik ekibin yönlendirmeleri doğrultusunda taktik uygulamalarla sona erdi ve takım yarınki randevuya hazır görünüyor.

CORENDON ALANYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 10. HAFTASINDA DEPLASMANDA KARŞILAŞACAĞI GENÇLERBİRLİĞİ...

CORENDON ALANYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 10. HAFTASINDA DEPLASMANDA KARŞILAŞACAĞI GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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