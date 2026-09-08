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Alaplı'nın yardım elçisi Tuncay Çil son yolculuğuna uğurlandı

Alaplı'nın yardım gönüllüsü Tuncay Çil, anjiyo sonrası vefat etti; cenazesi Merkez Camii'nden 690 Evler Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 23:36

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Alaplı'nın yardım elçisi Tuncay Çil son yolculuğuna uğurlandı

Alaplı'da son yolculuk

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yardım gönüllüsü olarak tanınan Tuncay Çil, yakınlarının ve kent sakinlerinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Geçtiğimiz günlerde Ereğli Devlet Hastanesi’nde anjiyo olan ve dün taburcu edildiği öğrenilen Çil, bugün hayatını kaybetti.

cenaze töreni ve defin:

Merhumun cenazesi, Alaplı Merkez Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Tören sonrasında defin işlemi 690 Evler Şehir Mezarlığı’nda gerçekleştirildi.

yakınlarının ve vatandaşların tepkisi:

Çil’in vefatı, ailesi, yakınları ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu. Cenazeye ailesi, yakınları, dostları ve çok sayıda vatandaş katılarak taziyelerini iletti; merhumun yardım çalışmalarının ilçede hatırlanacağı vurgulandı.

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNDE YARDIM GÖNÜLLÜSÜ OLARAK TANINAN TUNCAY ÇİL, SON...

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNDE YARDIM GÖNÜLLÜSÜ OLARAK TANINAN TUNCAY ÇİL, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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