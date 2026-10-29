Alaşehir sabahını yoğun sisle karşıladı: güneş turuncuya büründü

Alaşehir'de yoğun sis etkili oldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, ilçede yaşamı olumsuz etkiledi. Dün başlayan ve zaman zaman sabah saatlerine kadar devam eden yağışın ardından oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü ve komşu evler güçlükle seçilebildi. Sis tabakasının arasından süzülen güneş ışınları ise gökyüzünde turuncu bir görünüm oluşturdu.

görüş mesafesi ve günlük yaşam:

Sis, özellikle sabahın ilk saatlerinde yoğunlaşarak günlük hayatı etkiledi; açık alanlarda ve ara sokaklarda yön bulmak zorlaştı. İlçede bazı mahalle sakinleri, komşu evlerin ve çevredeki yapıların ancak siluet halinde görülebildiğini belirtti. Güneşin turuncu renkte görünmesi, ışığın sis içinden süzülmesine bağlı olarak gözlemlendi ve bölgedeki manzarada dikkat çekici bir değişim yarattı.

sürücülere uyarılar:

Yoğun sisin yarattığı düşük görüş mesafesi ve önceki yağışın yolları kayganlaştırması nedeniyle ilgili kurumlar önlemler aldı ve vatandaşları bilgilendirdi. Yetkililer, sürücüleri hızlarını düşürmeleri, takip mesafelerini korumaları ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı. Ayrıca sisin etkili olduğu bölgelerde trafiğin yoğunlaştığı anlarda ekstra dikkat gösterilmesi tavsiye edildi.

İlçe genelinde hava koşullarının takip edildiği, gerekli durumlarda ek tedbirlerin uygulanacağı bildirildi.

MANİSA’NIN ALAŞEHİR İLÇESİNDE SABAH SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN SİS NEDENİYLE GÖRÜŞ MESAFESİ YER YER 50 METREYE KADAR DÜŞTÜ. KOMŞU EVLERİN BİLE GÜÇLÜKLE GÖRÜLEBİLDİĞİ İLÇEDE SİS, GÜNEŞİN RENGİNİ DE TURUNCUYA ÇEVİRDİ.