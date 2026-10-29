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Sabahın fırtınası Nusaybin'de çatı ve yollarda hasara yol açtı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sabah başlayan kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi; ağaçlar devrildi, çatılardaki güneş enerji sistemleri zarar gördü.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 10:17

GÜNCELLEME: 29 Ekim 2026 - 10:21

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EDİTÖR: Aslı Han

Sabahın fırtınası Nusaybin'de çatı ve yollarda hasara yol açtı

Sabahın fırtınası Nusaybin'de çatı ve yollarda hasara yol açtı

Sabah saatlerinden itibaren Mardin'in Nusaybin ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar günlük hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgarın şiddeti bazı ağaçların kökünden sökülmesine ve çatılardaki ekipmanların zarar görmesine neden oldu.

Olayın ayrıntıları:

Yeni Turan Mahallesi Hamam Sokak'ta şiddetli rüzgar nedeniyle kökünden sökülen ağaç yolun tamamını kapattı. Kışla Mahallesi'nde de bir ağacın yola devrildiği bildirildi. Rüzgar nedeniyle çatılardaki güneş enerji sistemleri zarar görürken, yol kenarlarındaki bazı ağaç dalları kırıldı.

Fırtınanın oluşturduğu tehlike, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yetkililerin uyarısı:

Yetkililer, vatandaşları ağaç, elektrik direği ve çatılardan düşebilecek parçalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı ve riskli alanlardan uzak durulmasını istedi.

YENİ TURAN MAHALLESİ HAMAM SOKAK&#039;TA ŞİDDETLİ RÜZGAR NEDENİYLE KÖKÜNDEN SÖKÜLEN AĞAÇ, YOLUN...

YENİ TURAN MAHALLESİ HAMAM SOKAK'TA ŞİDDETLİ RÜZGAR NEDENİYLE KÖKÜNDEN SÖKÜLEN AĞAÇ, YOLUN TAMAMINI KAPATACAK ŞEKİLDE DEVRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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