Silifke'de taşkın yolları kapattı, sitelerin bahçeleri ve depolar suyla doldu

Silifke'de 2 gündür süren yağış günlük yaşamı aksattı

Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan şiddetli yağış, 2 gündür devam ederek sabaha kadar sürdü. Yağışla birlikte derelerin debisi yükseldi ve bazı noktalar taşkınla karşılaştı. Bölge sakinleri su baskınları nedeniyle zor anlar yaşadı.

Mahallelerde su baskınları:

Yeşilovacık Mahallesi'nde derenin taşması sonucu mahalle içindeki yol trafiğe kapandı. Bazı sitelerin bahçeleri suyla dolarken, evlerin birinci katları ile depoları su bastı. Vatandaşlar, su seviyesinin yükselmesiyle birlikte eşyalarını koruma ve güvenli alanlara çekilme çabası içinde oldu.

Ulaşım ve yollarda kayma riski:

Işıklı Mahallesi'nde de ulaşım olumsuz etkilendi; dağlık alandan kopan küçük kayalar yola savrularak mahalle içi ulaşımı güçleştirdi. Bazı yolların ulaşım için elverişsiz hale gelmesi, bölgedeki hareketliliği azalttı ve sürücüler için ek risk oluşturdu.

Yetkililer, bölgede yağışın devam etmesi nedeniyle vatandaşların tedbirli olması gerektiğini belirtti. Öte yandan gece boyunca ilgili ekiplerin taşkınların etkili olduğu noktalarda çalışma yaptığı bildirildi; ekipler, taşkın kaynaklı olası yeni riskleri izlemeye devam ediyor.

MERSİN'İN SİLİFKE İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞLA GELEN SEL SULARI DERELERİ COŞTURDU, BAZI SİTELERİN BAHÇELERİ SUYLA DOLARKEN, DEPOLARINI DA SU BASTI.