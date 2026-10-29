Belediye ve KARGAZ Aydınlıkevler’in 15 yıllık doğalgaz sorununu çözdü

Çözüm ortak çalışmayla geldi:

Karabük Belediyesi, Aydınlıkevler Mahallesi 501. Caddesi'nde 2011 yılından bu yana süren doğalgaz bağlantısı sorununu doğalgaz firması KARGAZ ile yürütülen ortak çalışmalarla çözdü. Belediye yetkilileri, proje kapsamında altyapı eksikliklerinin giderildiğini ve bağlantıların vatandaşların kullanımına hazır hale getirildiğini bildirdi.

Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, belediyecilik anlayışlarının merkezinde hemşehrilerin ihtiyaçlarının bulunduğunu vurgulayarak, "Karabük’ümüzün her köşesinde vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak hizmetleri hayata geçirmek için çalışıyoruz. Yıllardır bekleyen sorunların üzerine kararlılıkla gidiyor, ilgili kurumlarımızla birlikte kalıcı çözümler üretiyoruz" dedi.

Muhtarın ve mahalle sakinlerinin tepkisi:

Aydınlıkevler Mahallesi Muhtarı Bahattin Ceylan, uygulamadan duyduğu memnuniyeti belirterek çalışmanın mahalle için önemine dikkat çekti. Ceylan, "501. Caddemizde doğalgaz bağlantısı uzun yıllardır çözüme kavuşmasını beklediğimiz konuların başındaydı. Mahalle sakinlerimizin bu konuda talepleri vardı. Belediye Başkanımız Özkan Çetinkaya’nın girişimleri ve KARGAZ ile yürütülen çalışmalar sonucunda önemli bir sorun çözüldü" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri de yıllardır bekledikleri doğalgaz bağlantısının sağlanmasından ötürü memnuniyetlerini paylaştı ve hizmete katkı sunanlara, özellikle Özkan Çetinkaya ile KARGAZ yetkililerine teşekkür etti.

KARABÜK BELEDİYESİ TARAFINDAN AYDINLIKEVLER MAHALLESİ'NDE 2011 YILINDAN BU YANA DEVAM EDEN DOĞALGAZ BAĞLANTISI SORUNUNU DOĞALGAZ FİRMASI İLE YÜRÜTÜLEN ORTAK ÇALIŞMALAR SONUCUNDA ÇÖZÜME KAVUŞTURDU.